ZDJĘCIA

"Oni twierdzą, że jest lepiej! Zgadzacie się z nimi?". Musisz to zobaczyć! Iluminacje obnażające rząd Tuska pojawiły się na budynku KPRM

Na budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się iluminacje, na których nie zostawiono suchej nitki na koalicji 13 grudnia. Oberwało się m.in. premierowi Donaldowi Tuskowi i posłowi Romanowi Giertychowi.

Zdjęcia przedstawiające iluminacje, które pojawiły się na budynku KPRM, opublikował w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

KPRM teraz! Oni twierdzą, że jest lepiej! Zgadzacie się z nimi?

— pytał, publikując iluminacje wyśmiewającą zaklęcia polityków Koalicji Obywatelskiej, że za ich rządów w Polsce „jest lepiej”.

Na iluminacji tej pojawili się politycy związani z obozem Donalda Tuska, którzy mają problem z prawem. Wśród nich byli: Roman Giertych, Tomasz Grodzki, Stanisław Gawłowski i Sławomir Nowak.

Wybór tych postaci nie jest przypadkowy, to im, według Prawa i Sprawiedliwości ma być lepiej w kraju, gdzie obowiązuje „doktryna Neumanna”.

To nie wszystko

Kolejne z iluminacji zawierały natomiast hasło promowane w ostatnim czasie przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli #2latachaosu.

Przypomniano także niespełnione obietnice wyborcze Platformy Obywatelskiej.

Afera KPO

Na KPRM pojawiły się także iluminacje przypominające aferę KPO.

KPO to będzie już symbol na zawsze. Jachty, kluby dla swingersów, kolesiestwo

— wskazywał Buda.

Zdjęcie z iluminacji nawiązującej do KPO opublikował także rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Obiecywali palety pieniędzy z KPO dla wszystkich. Miała być odbudowa gospodarki, a skorzystali nieliczni… Pieniadzę roztrwoniono na jachty, sex kluby, solaria

— zaznaczył.

