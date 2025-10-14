Na budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się iluminacje, na których nie zostawiono suchej nitki na koalicji 13 grudnia. Oberwało się m.in. premierowi Donaldowi Tuskowi i posłowi Romanowi Giertychowi.
Zdjęcia przedstawiające iluminacje, które pojawiły się na budynku KPRM, opublikował w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.
KPRM teraz! Oni twierdzą, że jest lepiej! Zgadzacie się z nimi?
— pytał, publikując iluminacje wyśmiewającą zaklęcia polityków Koalicji Obywatelskiej, że za ich rządów w Polsce „jest lepiej”.
Na iluminacji tej pojawili się politycy związani z obozem Donalda Tuska, którzy mają problem z prawem. Wśród nich byli: Roman Giertych, Tomasz Grodzki, Stanisław Gawłowski i Sławomir Nowak.
Wybór tych postaci nie jest przypadkowy, to im, według Prawa i Sprawiedliwości ma być lepiej w kraju, gdzie obowiązuje „doktryna Neumanna”.
To nie wszystko
Kolejne z iluminacji zawierały natomiast hasło promowane w ostatnim czasie przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli #2latachaosu.
Przypomniano także niespełnione obietnice wyborcze Platformy Obywatelskiej.
Afera KPO
Na KPRM pojawiły się także iluminacje przypominające aferę KPO.
KPO to będzie już symbol na zawsze. Jachty, kluby dla swingersów, kolesiestwo
— wskazywał Buda.
Zdjęcie z iluminacji nawiązującej do KPO opublikował także rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
Obiecywali palety pieniędzy z KPO dla wszystkich. Miała być odbudowa gospodarki, a skorzystali nieliczni… Pieniadzę roztrwoniono na jachty, sex kluby, solaria
— zaznaczył.
