„Kiedy minister Antoni Macierewicz przyszedł do mnie z tym pomysłem, już konkretnie formułując kształt tego, jak Wojska Obrony Terytorialnej miałyby być skonstruowane i miałyby wyglądać, traktowałem te spotkania i rozmowy niezwykle poważnie. Przygotowania ustawy uważałem za niezwykle ważne, odpychając wszelkie argumenty o tym, że to będzie ‘niedzielne wojsko’, że to będzie jakaś ‘zbieranina’, że to się do ‘niczego nie nadaje’, że to będzie prowadziło do dezorganizacji w Wojsku Polskim, tym zawodowym” - wspominał prezydent Andrzej Duda w Kanale Zero.
Były prezydent Andrzej Duda w swoim programie w Kanale Zero opowiedział o kulisach powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreślił, że z żołnierzami spoza zawodowej służby wojskowej pierwszy raz spotkał się w 2015 roku na poligonie podczas ćwiczeń Dragon 15.
Oni wszyscy traktowali to poważnie. Oni wszyscy mówili z dużym zaangażowaniem o tym, co tutaj robią. Ci ludzie wiedzieli, że nie zostali wezwani na to przeszkolenie, na te ćwiczenia bez przyczyny, że nie bez przyczyny oderwano ich od rodzin, że nie bez przyczyny oderwano ich od codziennych zawodowych obowiązków, że tutaj realizują bardzo ważne zadanie związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej, z przyszłym przygotowaniem do ewentualnej obrony polskiego państwa
— wskazał.
Koncepcja
W materiale głos zabrał również były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Już od przynajmniej roku 2012-2013 pracowaliśmy z naszymi kolegami nad koncepcją budowy Wojsk Obrony Terytorialnej jako niezbędnego elementu polskiej armii
— przekazał.
Kiedy minister Antoni Macierewicz przyszedł do mnie z tym pomysłem, już konkretnie formułując kształt tego, jak Wojska Obrony Terytorialnej miałyby być skonstruowane i miałyby wyglądać, traktowałem te spotkania i rozmowy niezwykle poważnie. Przygotowania ustawy uważałem za niezwykle ważne, odpychając wszelkie argumenty o tym, że to będzie „niedzielne wojsko”, że to będzie jakaś „zbieranina”, że to się do „niczego nie nadaje”, że to będzie prowadziło do dezorganizacji w Wojsku Polskim, tym zawodowym
— zaznaczył natomiast Andrzej Duda.
Generałowie przeciw
Antoni Macierewicz zauważył, że dyskusja była trudna ze względu na ówczesnych generałów, którzy starali się przekonać prezydenta Andrzej Dudę, że WOT będą negatywną strukturą, że będą wymagały wiele pieniędzy i uniemożliwią skuteczny, nowoczesny rozwój armii.
Idea, jaką przekazywano, to jest to, że „armia ma być niewielka, ale jak będzie niewielka, to wtedy będzie silna”
— zaznaczył.
Głos w tej sprawie zabrał także były prezydent.
Prawda jest taka, że wielu oficerów zawodowego wojska, także tych oficerów już w rezerwie, podnosiło takie głosy. Generalnie w tej armii, która nazywana jest wojskami operacyjnymi, była kontestacja tego pomysłu, aby stworzyć Wojska Obrony Terytorialnej. I ja miałem tego świadomość, ale powtarzam jeszcze raz, nie zgadzałem się z tym. Uważałem, że potencjał ludzki zasługuje na wykorzystanie, a przede wszystkim uważałem, że Rzeczpospolita dzisiaj bardzo tego potrzebuje
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE:
— Obchody 8. święta WOT w Zamościu. Prezydent Nawrocki docenił żołnierzy formacji. „Kontynuują najlepsze tradycje polskiego oręża”
— „Zawsze gotowi, zawsze blisko!”. Żołnierze WOT ruszyli na pomoc odciętym od wody pitnej mieszkańcom Wałcza!
as/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743160-prezydent-duda-ujawnia-kulisy-powstania-wot
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.