Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia lewego uda, co stawia pod dużym znakiem zapytania jego występ w nadchodzących meczach Barcelony, w tym w El Clasico z Realem Madryt pod koniec października - ogłosił jego klub.
Robert Lewandowski ma naderwany mięsień w lewym udzie
— napisano w krótkim oświadczeniu, nie wspominając o potencjalnym czasie absencji.
Napastnik doznał urazu w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie, wygranym przez biało-czerwonych 2:0. W końcówce, po rzucie wolnym, Lewandowski złapał się za mięsień w dwugłowy.
Już w pierwszej połowie dostałem w ten mięsień, ale myślę, że wszystko jest ok. Dograłem mecz do końca, więc nie powinno być problemów
— powiedział piłkarz Barcelony tuż po spotkaniu na Litwie, w którym zdobył jedną z bramek.
Hiszpańskie media nie są jednomyślne, jeśli chodzi o długość przerwy 37-letniego piłkarza, który od początku sezonu był oszczędzany, aby uniknąć tego typu kontuzji. Podawany przez prasę czas pauzy waha się od trzech do nawet sześciu tygodni.
Polski napastnik na pewno opuści co najmniej trzy nadchodzące mecze Barcelony: w La Liga w sobotę z Gironą oraz El Clasico z Realem Madryt, zaplanowane na 26 października, a także w Lidze Mistrzów z Olympiakosem 21 października.
Uraz pod znakiem zapytania stawia również występ Lewandowskiego w listopadowych spotkaniach reprezentacji. W ostatnich dwóch meczach eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata biało-czerwoni 14 listopada zagrają u siebie z Holandią, a trzy dni później na wyjeździe z Maltą.
Druga kontuzja mięśnia uda „Lewego” w tym sezonie
To już druga kontuzja mięśnia uda „Lewego” w tym sezonie. W sierpniu również z tego powodu pauzował kilkanaście dni i opuścił mecz inaugurujący sezon La Liga z Mallorcą (3:0). Wrócił na 2. kolejkę i od tego spotkania wystąpił w każdym z siedmiu, ale czterokrotnie wszedł do gry w drugiej połowie. W hiszpańskiej ekstraklasie zdobył cztery gole. Zagrał też w dwóch potyczkach Ligi Mistrzów i trzy razy w reprezentacji Polski, wpisując się na listę strzelców w pojedynkach z Finlandią i Litwą.
Coraz częstsze urazy - a przez lata słynął z żelaznego zdrowia - mogą dodatkowo niekorzystnie wpłynąć na jego przyszłość w katalońskim zespole. Już wcześniej hiszpańskie media informowały, że kontrakt 37-letniego napastnika nie zostanie przedłużony, a klub już ma szukać jego następcy.
Z każdym dniem decyzja Barcelony o nieprzedłużaniu umowy z Lewandowskim jest coraz bliższa
— napisał „Sport”, podkreślając jego wiek, spadek wydajności i fakt, że nie jest już w stanie naciskać na przeciwnika w tym samym tempie, co młodsi koledzy z drużyny.
