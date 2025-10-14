„Chyba kończą się niektórym PR-owe zwroty bo nie dość, że żadnego konkretu tu nie ma (tak samo jak w 100 na sto dni) to jeszcze są kłamstwa i niedopowiedzenia!” - napisała na X b. minister zdrowia Katarzyna Sójka, odpowiadając na samozadowolenie posłanki PO Marty Golbik ws. polityki ochrony zdrowia.
Posłanka PO Marta Golbik chwaliła się w mediach społecznościowych „osiągnięciami” koalicji w służbie zdrowia.
Rząd Koalicji 15 października wyprowadza służbę zdrowia z zapaści: ✅ Więcej pieniędzy dla szpitali ✅ Reforma nocnej i świątecznej pomocy medycznej ✅ Leki darmowe ✅ Cyfrowa rewolucja w zdrowiu ✅ Profilaktyka i zdrowie psychiczne
„Zapaść finansową NFZ”
Na jej słowa krytycznie zareagowała b. szefowa MZ Katarzyna Sójka, przypominając fiasko rządu Donalda Tuska w kontekście polityki ochrony zdrowia.
Chyba kończą się niektórym PR-owe zwroty bo nie dość, że żadnego konkretu tu nie ma (tak samo jak w 100 na sto dni) to jeszcze są kłamstwa i niedopowiedzenia! Koalicja 13 grudnia - Tak Pani Przewodnicząca - Wy Platforma Obywatelska- wprowadziła z rozmachem: Zapaść finansową NFZ i brak płynności finansowej szpitali -a nie więcej pieniędzy dla szpitali ❗️⛔ Pozorowane działania w nocnej i świątecznej opiece - jako praktyk póki co nie widzę zmian, a kolejki rosną.. ⛔ Ograniczenia w płaceniu za programy lekowe dla szpitali - darmowe leki dla seniorów i dzieci do 18 rz. to program PiS z 2023 i wcześniej . Jakoś roszerzenie listy nawet niespecjalnie rządowi Tuska wyszło .. ⛔ Rozmontowanie sprawczości CeZ, brak e-rejestracji i brak jakichkolwiek efektów pracy nad tym zakiszonym przez Leszczynę projektem!😡 Cyfrowa rewolucja zdrowia to znowu PiS❗️: e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie, mObywaltel, IKP. ⛔ Ograniczenie środków na zdrowie psychiczne i bunt środowiska lekarskiego co do reformy. Nie dziwne że przedłużacie pilotaż w centrach zdrowia psychicznego do końca 2026 r., bo nie macie żadnego pomysłu na dalsze działania. Co do profilaktyki: nawet szczepionkę na HPV wprowadził PiS
—napisała Katarzyna Sójka.
