„Deklaracja prezydenta Karola Nawrockiego ws. sędziów jest absolutnie zgodna z polską racją stanu i z kwestią suwerenności prawnej Rzeczpospolitej. Nie mogą trybunały, czy to Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ingerować w nasz system prawny” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Prezydent Karol Nawrocki wręczając nominacje sędziowskie i asesorskie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zapewnił, że nie wyrazi zgody na to, aby dzielić sędziów na „neo” i „paleo”.
Uderzenie w prerogatywy prezydenta
Słowa te w rozmowie z wPolityce.pl komentuje Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Deklaracja pana prezydenta jednoznacznie wskazuje, że nie zgodzi się na żadne rozwiązania proponowane przez koalicję 13 grudnia i ministra Żurka dotyczące ograniczenia praw sędziów powoływanych przez prezydenta
— podkreśla.
To byłoby uderzenie w prerogatywy prezydenta, które wprost wynikają z konstytucji, że sędzia powołany przez prezydenta jest nieusuwalny ze stanowiska, chyba że zajdą przesłanki ustawowe dotyczące statusu sędziego i to musi być w procesie sądowym realizowane, a nie, że sobie ustawą większość parlamentarna stwierdzi, że ci sędziowie „to teraz są sędziami, ci nie są, a ci to przejdą o jedno stanowisko niżej, stracą obecne stanowiska”
— zaznacza.
To jest absolutnie sprzeczne z przepisami konstytucji ws. nieusuwalności sędziów
— dodaje.
Sprawa trybunałów
Kazimierz Smoliński podkreśla, że cieszy się, że prezydent złożył taką deklarację.
Ona jest absolutnie zgodna z polską racją stanu i z kwestią suwerenności prawnej Rzeczpospolitej. Nie mogą trybunały, czy to Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ingerować w nasz system prawny
— wskazuje.
One mogą wydawać indywidualne orzeczenia w poszczególnych sprawach, które do nich trafiają pod warunkiem, że to jest kwestia prawa europejskiego, jeżeli chodzi o TSUE lub też, jeśli wynikają one z Konwencji Praw Człowieka, tam jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale to zawsze jest indywidualny wyrok w indywidualnej sprawie obywatela. Takim wyrokiem nie można zmieniać polskiego systemu prawnego
— dodaje.
