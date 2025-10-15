Marek Ast, poseł PiS w rozmowie z wPolityce.pl podkreślił, że jasna deklaracja prezydenta Karola Nawrockiego dotycząca tego, że nie ma w Polsce sędziów dwóch kategorii, świadczy o tym, że stoi on na straży polskiej konstytucji. „I w kampanii prezydenckiej o tym mówił i cały czas to powtarza. To jest oczywiste” - zaznacza.
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystego wręczania nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podkreślił, że nie zgodzi się na to, żeby dzielić sędziów na „neo” i „paleo”.
Nie ma sędziów dwóch kategorii
Sprawę komentuje dla wPolityce.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast.
Stanowisko pana prezydenta jest znane od dawna i w kampanii prezydenckiej o tym mówił i cały czas to powtarza. To jest oczywiste
— podkreśla.
Zgadza się z tym nawet Komisja Europejska, bo przecież w opinii dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wręcz stwierdziła, że ten sposób wyłaniania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, jaki obowiązuje w Polsce, jest zgodny z unijnymi standardami. A zatem to w sposób oczywisty przesądza o tym, że nie ma w Polsce sędziów dwóch kategorii
— wskazuje.
Prezydent stoi na straży konstytucji
Marek Ast zaznacza, że „najistotniejsza jest wyłączna prerogatywa prezydenta do powoływania i awansowania sędziów”.
I tutaj prezydent stoi na straży polskiej konstytucji
— zauważa.
W tej chwili sam minister sprawiedliwości, były sędzia Żurek potwierdza, że wszystko jest „okej”, bo zapowiada, że w momencie, kiedy wygaśnie kadencja obecnych sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, to według obowiązującej w tej chwili ustawy Sejm dokona wyborów nowych sędziów. Już takich, którzy sędziemu Żurkowi będą pasowali
— mówi.
Polityk podkreśla, że „cała narracja koalicji 13 grudnia wali się jak domek z kart”.
