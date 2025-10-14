Ceny prądu w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, rosną. Jednak podczas gdy po wakacjach średnio cena prądu w UE wzrosła o 8 proc., to w Polsce jest to już wzrost o 18 proc. Jak z tym walczyć? O to reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła zapytał polityków w Sejmie.
Jak rządząca koalicja zamierza walczyć z wysokimi cenami prądu? Redaktor Maciej Zemła zapytał w Sejmie o to Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora KO.
Jak wiemy, ceny prądu dla odbiorców indywidualnych są zamrożone, żeby nie rosły. Były weta prezydenta Nawrockiego, które we wszystkich nas zasiały niepokój, czy te ceny nie wzrosną. Na szczęście udało się przygotować kolejną ustawę, której już prezydent nie zawetował i dzięki temu ceny prądu na razie są zamrożone, a ja mam nadzieję, że w przyszłości one albo będą spadać, albo gdyby się okazało, że jest zagrożenie, żeby wzrosły, to wtedy instrumenty pomocowe będą przedłużane
— podkreślił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 Krzysztof Kwiatkowski, senator KO.
Kuźmiuk: Wzrost udziału OZE oznacza wzrost cen energii
Przyszłościowym sposobem rządzących na spadek ceny energii ma być zwiększenie w miksie energetycznym udziału energii ze źródeł odnawialnych. Czy to jednak droga do spadania ceny prądu? Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk w rozmowie z red. Zemłą zaalarmował, że jest wprost przeciwnie.
Wzrost udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym będzie powodował stały wzrost cen energii elektrycznej. Przerobiły to Niemcy. (…) Wydane setki miliardów euro i także bardzo droga energia w Niemczech, więc moim zdaniem nie powinniśmy popełniać tego błędu, a wszystko wskazuje na to, że idziemy tą samą drogą
— mówił Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS.
