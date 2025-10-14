Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował dziś, że Rada Ministrów poparła kierunek ograniczenia używania fajerwerków, zawarty w poselskich projektach dotyczących ochrony zwierząt.
Szłapka poinformował, że Rada Ministrów na wniosek Sejmu przyjęła stanowiska do dwóch poselskich projektów dotyczących ochrony zwierząt.
Ograniczanie fajerwerków
Powiedział, że rząd popiera kierunek zawarty w projektach ustaw, aby używanie najmocniejszych fajerwerków, czyli z kodem F2, było ograniczone.
Z tym, że należy te regulacje wprowadzać stopniowo, a nie całkowicie i od razu, dać firmom czas na dostosowanie się
— dodał rzecznik rządu.
Do komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt wpłynęło dziesięć projektów, w tym dziewięć poselskich. Projekty zakładają m.in.: wprowadzenie zakazu chowu lub hodowli w celach komercyjnych zwierząt futerkowych, umożliwienie samorządom decydowania o zakazie używania fajerwerków, czy zakazanie zarobkowego przewozu osób (ponad sześciu pasażerów) pojazdami zaprzęgowymi z użyciem siły pociągowej zwierząt.
maz/PAP
