„To jest człowiek, który nie ma żadnego umiaru w swoich działaniach, cynizmie i ten cynizm dzisiaj Tuskowi jest tak bardzo potrzebny. Dlatego postawił na Żurka i dlatego my mówimy jasno: „Przyjdzie czas na odpowiedzialność”. Wiemy, że ta koalicja pęka w szwach i upadnie. To jest tylko kwestia czasu” - powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.
Były minister sprawiedliwości wskazał, co kieruje Waldemarem Żurkiem w jego działaniach.
Mottem pana ministra Waldemara Żurka jest to, że musi mieć zaufanych sędziów. Przywołuję cytat byłego sędziego, a dziś ministra w rządzie Donalda Tuska, który bezwstydnie i bez oporu powiedział, że chce mieć zaufanych sędziów. Temu podporządkowuje swoje działania. Bez owijania w bawełnę mówi, o co tak naprawdę chodzi. Żurek zadaje śmiertelny cios polskiemu niezawisłemu sądownictwu poprzez swoje działanie, które prowadzą do tego, by ustawiać zaufanych sędziów władzy. Każda władza, jeśli ustawia swoich zaufanych sędziów, to może też drukować wyroki. Sędzia spod wskazania władzy to zaprzeczenie niezawisłości i niezależności
— wyjaśnił.
Przypomniał bezprawne działanie Żurka, który usunął prezesów i wiceprezesów sądów.
W pierwszym działaniu, wbrew ustawie i łamiąc prawo, odwołał kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów. Ponieważ chciał mieć zaufanych sędziów. Następnie odsunął od orzekania dziesiątki sędziów karnistów, ponieważ chce mieć zaufanych sędziów. Żurek poszedł jeszcze dalej. Łamiąc ustawę zdecydował się odebrać Polakom prawo do losowego przydziału sprawy. Do nieskażonego korupcją losowania sędziów. Postanowił stworzyć mechanizm pozwalający wskazać palcem. Po co on to robi? Ponieważ chce mieć zaufanych sędziów. Po to, żeby nie musieli gimnastykować się w takich sprawach jak Sławomira Nowaka, najbliższego przyjaciela Donalda Tuska
— dodał.
„Ukręcenie” polskiego wątku w aferze Nowaka
Odniósł się do „ukręcenia” polskiego wątku afery korupcyjnej Sławomira Nowaka.
Nowak będąc na Ukrainie, uczestniczył w defraudacji, jak podały ukraińskie instytucje antykorupcyjne, kwot przekraczających miliard złotych. Korupcja, łapówki w dysponowaniu tak ogromnymi środkami stała się powodem wielkich kłopotów pana Nowaka. Zarzutów stawianych przez polską i ukraińską prokuraturę. Stała się powodem wykrywania kolejnych praktyk, które były związane z działalnością pana Nowaka, wtedy, gdy był szefem gabinetu pana Tuska - gdy ten pierwszy raz był premierem. Okazuje się, że w tej drugiej sprawie pojawia się jakże blisko przestępstwa Tusk. Nagle pojawia się asesor i bez rozprawy oraz zapoznania z dokumentami asesor przy wsparciu prokuratury, podległej panu Żurkowi, zamiata aferę pod dywan
— powiedział.
Następnie kontynuował:
Z jednej strony po to, aby gwarantować bezkarność swoim, takim ludziom jak Sławomir Nowak. Z drugiej strony po to, aby gwarantować skazywanie albo areszty wobec przeciwników politycznych. Opozycja ma siedzieć, swoi skorumpowani mają być na wolności i być pewni umorzenia i skręcenia spraw. Do tego to się sprowadza. Ale aby to mogło się dziać, potrzebne jest jeszcze dalej idące zawłaszczanie, podporządkowywanie władzy wykonawczej.
„Praworządność” według ekipy Tuska
Europoseł PiS wskazał na hipokryzję i zakłamanie ekipy Tuska, która pod płaszczykiem przywracania praworządności prowadzi do anarchii i konsekwencji dla Polski.
Ta władza jest pełna frazesów o praworządności, demokracji, prawach człowieka, a wszystko, co robi, przeczy tym słowom, które oni głoszą. Oni masowo i konsekwentnie deptają Konstytucję, łamią ustawy, naruszają podstawowe prawa obywatelskie. Co więcej, poprzez te działania narażają również polskie państwo na gigantyczne odszkodowania
— wyjaśnił.
Dodał również:
Ta władza wprowadza gigantyczny chaos, a miała naprawiać wymiar sprawiedliwości. Robi to w sposób przemyślany, perfidny, cyniczny. Robi to po to, by podporządkować sobie sądy, by były podporządkowanym narzędziem władzy do realizowania politycznych celów Donalda Tuska i jego bandy, która dzisiaj niestety rządzi Polską. Taka jest prawda o ministrze Żurku, który okazuje się, być genialnym narzędziem Tuska. To jest człowiek, który nie powstrzyma się przed niczym, ponieważ nie ma żadnych skrupułów.
„Koalicja pęka w szwach i upadnie”
Na koniec Ziobro odniósł się do fatalnej kondycji Koalicji 13 Grudnia. Były minister sprawiedliwości zapewnił, że ci ludzie poniosą konsekwencje swojego bezprawia.
To jest człowiek, który nie ma żadnego umiaru w swoich działaniach, cynizmie i ten cynizm dzisiaj Tuskowi jest tak bardzo potrzebny. Dlatego postawił na Żurka i dlatego my mówimy jasno: „Przyjdzie czas na odpowiedzialność”. Wiemy, że ta koalicja pęka w szwach i upadnie. To jest tylko kwestia czasu. Ten upadek będzie głośny i bolesny dla takich Żurków w szczególności
— skonkludował.
