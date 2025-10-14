Rafał Trzaskowski postanowił zamieścić na platformie X nagranie z okazji Dnia Nauczyciela. Sęk w tym, że nie złożył w nim nawet życzeń nauczycielom, a zamiast tego zaczął się skupiać na opowiadaniu o swoich doświadczeniach szkolnych, wymieniając przy tym nazwiska swoich nauczycieli. Jego nagranie zażenowało internautów.
Moja szkoła. Nauczyciele
— napisał na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Ja lubiłem bardzo wielu swoich nauczycieli. Lubiłem oczywiście panią Grajek, naszą pierwszą wychowawczynię, ale chyba najbardziej kochałem historię i w związku z tym panią Sikorską. Pamiętam też choćby panią Olsztyn, która uczyła nas geografii. Pamiętam nauczycielkę fizyki, która oprócz fizyki opowiadała nam o prawdziwej historii Polski. Pamiętam, zawsze mi się wydawało, że nazywa się Miśkurka, okazało się, że dzisiaj, sprawdziłem, Miszkurka, dokładnie tak jak panieńskie nazwisko mojej żony. Także świat jest mały. Pamiętam większość nauczycieli, ale no historia i polski to były moje ulubione przedmioty. Nie pamiętam złych nauczycieli. Pamiętam oczywiście, że najsłabszy byłem z matematyki, ale radziłem sobie. No i pamiętam na pewno naszego pana od ZPT. Pan Dudek bywał okrutny
— powiedział w swoim nagraniu Rafał Trzaskowski, zasiadający w szkolnej ławce.
Pamiętajcie, warto mieć dobre nastawienie, warto rozwijać przyjaźnie, warto szanować swoich nauczycieli, bo potem te momenty wspominacie do końca życia
— rzucił na koniec nagrania włodarz stolicy, tym samym nie składając w swoim materiale życzeń nauczycielom.
Fala komentarzy po nagraniu Trzaskowskiego
Nagranie Trzaskowskiego wywołało lawinę krytyki w sieci. Włodarz stolicy po raz kolejny pokazał jeden z powodów, dlaczego już dwukrotnie przegrał wybory prezydenckie. Nie jest tajemnicą, że Trzaskowski ma wizerunek osoby skupionej bardzo na sobie, co niedawno uwydatnił przeprowadzony z nim wywiad rzeka w formie książki pt. „Rafał”.
„Ja”. Od tego zaczyna się spot
— zauważył Jacek Gądek, dziennikarz „Newsweeka”.
Ten materiał mógłby być o jakimś nauczycielu którego nikt nie zna, cichym bohaterze codziennego dnia, a narratorem tego mógłby być Rafał Trzaskowski. Zamiast tego jest kolejny film, w którym Rafał mówi o Rafale. Wyciągniętych wniosków z dwóch przegranych kampanii = 0
— ocenił sytuację Łukasz Pawłowski, prezes OGB.
Ja, ja, ja, moi, ja, ja,… Powodzenia w kolejnej kampanii!
— napisał Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Z okazji Dnia Nauczyciela Pan Prezydent składa sobie życzenia
— stwirdził Wieniawa, użytkownik X.
Rafał o Rafale. Nowe, nie znałam
— żartowała olasem, użytkowniczka X.
Piękne wspomnienia Rafała. Będzie w książce „Rafał 2”?
— zapytał Przemysław, użytkownik X.
