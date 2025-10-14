Na Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 29,8 proc. ankietowanych; 28,9 proc. proc. respondentów swój głos oddałoby na Prawo i Sprawiedliwość – wynika z opublikowanego dziś sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Jak wskazuje portal, w zestawieniu z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 0,2 proc. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło o 0,4 proc.
Konfederacja daleko za PiS
Na trzecim miejscu w sondażu poparcia uplasowała się Konfederacja z poparciem wśród 13,9 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia dla partii o 0,8 proc. w porównaniu z ostatnim sondażem.
Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą swój głos oddałoby 7,3 proc. ankietowanych (wzrost poparcia o 0,3 proc. względem ostatniego sondażu), a piąte miejsce – Konfederacja Korony Polskiej, na którą wskazało 6,2 proc. badanych (wzrost o 2,1 proc.).
Na pozostałych miejscach znalazły się następujące partie: Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,9 proc. (spadek o 0,8 proc.), Partia Razem - 2,4 proc. (wzrost o 0,2 proc.) i Polska 2050 - 1,6 proc. (spadek o 0,4 proc.).
Podział na mandaty w Sejmie
Portal Wirtualnej Polski na podstawie powyższych wyników pokazał też podział mandatów w Sejmie. 174 przypadłyby Koalicji Obywatelskiej, 168 - Prawu i Sprawiedliwości, Konfederacja mogłaby liczyć na 70 mandatów, z kolei Lewica na 27, a Konfederacja Korony Polskiej na 20.
To jednoznacznie wskazuje, że koalicja 13 grudnia nie ma szans na władzę. KO i Lewica łącznie dysponują 201 mandatami. Większość zdobywa ewentualna koalicja PiS i Konfederacji - razem mają 238 mandatów.
