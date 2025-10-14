Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował PAP, że sprawa przekroczenia prędkości przez posła Łukasza Mejzę będzie analizowana przez partyjną komisję etyki. „Łukasz Mejza w swoim stylu, ale mimo wszystko publicznie przeprosił za swoje zachowanie” - zaznaczył rzecznik PiS.
O tym, że poseł PiS Łukasz Mejza został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości, we wtorek poinformowało radio RMF FM.
Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach podkom. Przemysław Rybikowski przekazał PAP, że funkcjonariusze zatrzymali auto, które jechało z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Dodał, że kierowca auta został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi i odmówił przyjęcia mandatu, wskazując, że chroni go immunitet poselski.
Bochenek w oświadczeniu przekazanym PAP napisał, że „Łukasz Mejza w swoim stylu, ale mimo wszystko publicznie przeprosił za swoje zachowanie i jasno się wypowiedział, że jest gotów ponieść pełną odpowiedzialność: pokryć wystawiony mandat, a jeśli zajdzie taka konieczność to zrzec się immunitetu”.
Sprawa ta będzie analizowana przez naszą komisję etyki
— zapowiedział rzecznik PiS.
Bochenek ocenił jednocześnie, że zachowanie Mejzy „to zgoła odmienne standardy od tych, które obowiązują w PO”. Jego zdaniem „gdy politycy PO są łapani na gorącym uczynku dużo poważniejszych spraw, w tym przestępstw natychmiast ukrywają się za immunitetem lub mdleją i uciekają z kraju”.
Przeprosiny Mejzy
Łukasz Mejza w oświadczeniu przekazanym PAP przyznał, że „źle się zachował” i „nic tego nie tłumaczy”.
Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej
— dodał. Poseł PiS zadeklarował też, że „jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje mandat za przekroczenie prędkości od razu”.
A jak nie, to natychmiast, zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność
— zadeklarował.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział dziennikarzom we wtorek w Luksemburgu, że wobec Mejzy zostaną wyciągnięte konsekwencje w związku jego „pirackim rajdem”.
Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu
— oświadczył szef MSWiA.
