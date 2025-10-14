Prezydent Karol Nawrocki wręczył w Pałacu Prezydenckim łącznie 60 nominacji na stanowisko sędziego oraz cztery nominacje na stanowisko asesora sądowego.
Na stronie prezydenta RP podano listę nazwisk, które zostały powołane do pełnienia stanowiska sędziego.
Paweł Aleksander DANIEL Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
Anna FYDA–KAWULA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Elżbieta GRANATOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Tomasz Krzysztof GRZYBOWSKI Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Kamila Magdalena KARWATOWICZ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim,
Marta Joanna KISIELOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie,
Anna Magdalena KOMOROWSKA–KACZKOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu,
Agnieszka KOSOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,
Arkadiusz KOZIARSKI Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Anna Maria KUCZYŃSKA–SZCZYTKOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
Piotr Jacek ŁAWRYNOWICZ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
Sebastian Tomasz MICHALSKI Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
Brygida Eliza MYSZYŃSKA–GUZIUR Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,
Marcin OLEJNICZAK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,
Mariusz PAWEŁCZAK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy,
Marta PAWŁOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
Michał Janusz PODSIADŁO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Tomasz PORCZYŃSKI Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,
Arkadiusz SKOMRA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
Iwona Maria SOLATYCKA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
Agnieszka Marzena SUŁKOWSKA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Krzysztof Zbigniew SZYDŁOWSKI Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie,
Iwona ŚCIESZKA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Robert TALAGA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
Aleksandra BLACHNICKA Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach,
Katarzyna BOGACZYŃSKA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Michał BRÓZDA Sąd Rejonowy w Mikołowie,
Agnieszka CIELECKA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Alicja Joanna CZAPLIŃSKA Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku,
Anna CZESNOWICKA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Marek CZYŻ Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,
Katarzyna DĄBROWSKA Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie,
Kamila DOBROWOLSKA Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi–Południe w Warszawie,
Jakub GRYGUTIS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Mariusz GRZEGORCZYK Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Jarosław GRZYBEK Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
Anna HOFMAN Sąd Rejonowy w Opolu,
Łukasz HRYNIEWICZ Sąd Rejonowy w Białymstoku,
Kinga Sylwia JADCZYK–REROŃ Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej,
Joanna Izabela JUREWICZ Sąd Rejonowy w Świdnicy,
Monika Alicja KLEPACKA–DĄBROWSKA Sąd Rejonowy w Grajewie,
Joanna Magdalena KOŁODZIEJCZYK Sąd Rejonowy w Jastrzębiu–Zdroju,
Maciej KORNAŚ Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich,
Artur KUBICA Sąd Rejonowy w Pszczynie,
Marcin Bartosz KUCHARSKI Sąd Rejonowy Poznań–Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
Tomasz KWIATKOWSKI Sąd Rejonowy w Działdowie,
Katarzyna NOGAL Sąd Rejonowy dla Warszawy–Żoliborza w Warszawie,
Tomasz NOWICKI Sąd Rejonowy w Myszkowie,
Monika OCHOJSKA–STAJER Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim,
Jurgita OGŁODZIŃSKA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Katarzyna OLEWIŃSKA Sąd Rejonowy dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie,
Adam SOŁOMA Sąd Rejonowy w Olsztynie,
Natalia Urszula STĘPIEŃ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Nikola Maria STRZELCZYK Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi–Południe w Warszawie,
Ewelina SUS–DACHOWSKA Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach,
Robert WESOŁOWSKI Sąd Rejonowy w Tychach,
Magdalena WĘCŁAWSKA Sąd Rejonowy w Olsztynie,
Agata WĘGRZYK Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach,
Agnieszka Anna WRÓBEL–CHABRZYK Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Anna WYDRA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
— podano.
Z kolei do pełnienia stanowiska asesora sądowego powołani zostali:
Artur AYMERICH MEGUILA Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli w Warszawie,
Aleksandra HOLWEK Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Violetta KOCUR Sąd Rejonowy w Rawiczu,
Paulina Małgorzata KRAJEWSKA Sąd Rejonowy w Łańcucie.
Prezydent z odezwą do nominowanych
Prezydent zwrócił się do nominowanych.
Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej to słowa, które dzisiaj kilkakrotnie wypełniały tę salę i tworzą właściwego ducha nie tylko tego miejsca, ale tej uroczystości. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej może tylko ten, kto Polskę zna, który ją albo kocha albo przynajmniej szanuje. Aby służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku trzeba szanować porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej oparty na konstytucji i ustawach przyjętych przez parlament, podpisanych przez Prezydenta i ogłoszonych w odpowiednim publikatorze
— powiedział.
Dodał również:
Rzeczpospolita Polska oparta o Konstytucję Rzeczpospolitej i system konstytucyjno-ustawowy musi trwać, a nie będzie trwać bez was - sędziowie i asesorzy. Dlatego proszę was o wierną służbę Rzeczpospolitej Polskiej, bo nie ma wolności bez prawa, a nie ma prawa bez niezawisłych, nieusuwalnych sędziów i niezależnych polskich sądów. Niech żyje Polska.
xyz/prezydent.pl/PAP
