„Donald Tusk jest dziadersem, który udaje młodego człowieka. Wszyscy wiemy doskonale o tym, że on mentalnie został w latach 90. Zachowuje się tak, a nie inaczej. Jest mściwym politykiem i ludzie to widzą, ludzie to czują. Ludzie też zdają sobie sprawę z tego, że Donald Tusk jest sprawcą największego oszustwa w Polsce po 89 roku” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka.
CZYTAJ WIĘCEJ: Dwa lata rządów Donalda Tuska. Jak żyje się Polakom? Tylko 12 proc. badanych wskazało, że żyje im się lepiej. SONDAŻ
W związku z przypadającą jutro drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła koalicja 13 grudnia, poseł PiS Andrzej Śliwka w programie „Kontra”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743129-tylko-u-nas-andrzej-sliwka-donald-tusk-jest-dziadersem