Śliwka: Tusk jest dziadersem, który udaje młodego człowieka. Wszyscy wiemy o tym, że on mentalnie został w latach 90.

Donald Tusk jest dziadersem, który udaje młodego człowieka. Wszyscy wiemy doskonale o tym, że on mentalnie został w latach 90. Zachowuje się tak, a nie inaczej. Jest mściwym politykiem i ludzie to widzą, ludzie to czują. Ludzie też zdają sobie sprawę z tego, że Donald Tusk jest sprawcą największego oszustwa w Polsce po 89 roku” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka.

W związku z przypadającą jutro drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła koalicja 13 grudnia, poseł PiS Andrzej Śliwka w programie „Kontra”…

