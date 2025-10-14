Senator PiS Grzegorz Bierecki kilka tygodni temu wystąpił z inicjatywą nowej ustawy repatriacyjnej, która ma ułatwić powrót do kraju Polakom, którzy wbrew własnej woli zostali zesłani do państw byłego ZSRR. Teraz okazuje się, że MSWiA postanowiło zorganizować debatę ws. repatriacji, z udziałem samego ministra Marcina Kierwińskiego. Można odnieść wrażenie, że to reakcja na projekt senatora Biereckiego.
Projekt senatora Biereckiego, o którym pisaliśmy we wrześniu, zakłada m.in. rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do repatriacji, uproszczenie procedur wizowych i szybszą weryfikację dokumentów, uproszczenie możliwości nabywania pustostanów przez samorządy i lokowania tam repatriantów, w tym także ułatwienie im później wykupu takiego mieszkania lub domu na własność.
Teraz okazuje się, że 27-28 października MSWiA organizuje w siedzibie ministerstwa debatę pt. „Wyzwania i kierunki zmian w obszarze obywatelstwa i repatriacji”. Otworzyć ma ją minister Marcin Kierwiński, a już szczegółowo pomysły mają prezentować wiceszefowie MSWiA Maciej Duszczyk i Magdalena Roguska. Wypowiadać się będzie także Monika Prus, dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w MSWiA
