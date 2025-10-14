Gróbarczyk bez ogródek o ministrze Motyce: "Tusk wsadził brzdąca na ministra od węgla"; "Zacznie od wyrzucania górników"

Minister energii Miłosz Motyka mierzy się z poważnym kryzysem w górnictwie. Transparentnym przykładem jest Jastrzębska Spółka Węglowa, której pracownicy będą musieli liczyć się z redukcją płac, może nawet etatów. „Brzdąc, który nic nie wie o górnictwie, będzie go teraz reformował” - skomentował poseł PiS Marek Gróbarczyk na platformie X.

Wrócił Donald Tusk do władzy i polska gospodarka znów zalicza potężny kryzys. Służba zdrowia, szkolnictwo, rolnictwo czy górnictwo - wszędzie widać nieudolność i niewydolność.

Minister energii Miłosz Motyka odniósł się do fatalnej sytuacji, w jakiej znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa.

Potrzebny jest efektywny dialog, otwarty i szczery

— powiedział minister na antenie Polsat News.

Tusk wsadził brzdąca na ministra od węgla”

Na platformie X do słów ministra odniósł się poseł PiS Marek Gróbarczyk.

Tusk wsadził brzdąca na ministra od węgla. Brzdąc, który nic nie wie o górnictwie, będzie go teraz reformował. Zacznie od wyrzucania górników, bo brzdąc tylko to potrafi, ale on się szybko uczy, ma ambicje zostać premierem. Zgodnie z maksymą Tuska: polskość to nienormalność!

— napisał na portalu X.

Oby tylko nie skończyło się na załatwianiu sprawy z górnikami, jak za poprzednich rządów Tuska, gdy doszło do pacyfikacji protestujących.

