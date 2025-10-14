Poseł PiS Łukasz Mejza miał zostać zatrzymany przez policję na trasie ekspresowej S3 niedaleko Polkowic za jazdę samochodem z prędkością aż 200 km/h. Do tego miał odmówił przyjęcia mandatu, informację w tej sprawie podało RMF FM. „Sprawdzamy to w tej chwili, czy poseł został zatrzymany, czy pozostaje na wolności. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacja zatrzymania posła na gorącym uczynku, do takiego zatrzymania dojść może i wtedy niezwłocznie informuje się marszałka Sejmu i on może zarządzić natychmiastowe zwolnienie posła. Nie mam żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie” - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pytany przez dziennikarzy o tę sprawę.
Wydaje się na podstawie tego, co wiemy z mediów, że żadne przesłanki do natychmiastowego zwolnienia posła w tej sytuacji nie zachodzą, jeżeli rzeczywiście policja odnotowała przekroczenie prędkości tak znaczne i stanowiące w oczywisty sposób zagrożenie dla zdrowia i życia innych obywateli, to należy ponieść konsekwencje. To dziwne, że poseł nie skorzystał z prawa do przyjęcia mandatu
— ocenił sprawę Szymon Hołownia.
To oznacza, że wpłynie wniosek o uchylenie immunitetu posła Mejzy i będziemy ten wniosek procedować jak najszybciej
— poinformował marszałek Sejmu, dodał przy tym, że ze względu na przebieg procedury ocenia, iż będzie ona odbywała się w listopadzie.
Szymon Hołownia był pytany o dokonania posła Mejzy jako posła. Marszałek Sejmu w odpowiedzi przypomniał, że Łukasz Mejza zasiada w Sejmie, ponieważ tak zdecydowali wyborcy.
Nie odnotowałem specjalnych przejawów działalności pana posła Mejzy, które mógłbym zaliczyć na plus i o który byłoby mi wiadomo w parlamencie. Natomiast jeszcze raz powtarzam – ktoś go na posła wybrał, ludzie zdecydowali, ze to on ma być ich reprezentantem. Mam nadzieję, że ci ludzie będą może skłonni zweryfikować swój sąd
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: Nieoficjalnie: Mejza jechał 200 km/h na S3. Policja zaproponowała mu mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Polityk odmówił jego przyjęcia
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743112-co-dalej-z-poslem-mejza-marszalek-holownia-zabral-glos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.