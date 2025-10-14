Co dalej z posłem Mejzą? Marszałek Hołownia zabrał głos! "Dziwne, że nie skorzystał z prawa do przyjęcia mandatu"

Poseł PiS Łukasz Mejza miał zostać zatrzymany przez policję na trasie ekspresowej S3 niedaleko Polkowic za jazdę samochodem z prędkością aż 200 km/h. Do tego miał odmówił przyjęcia mandatu, informację w tej sprawie podało RMF FM. „Sprawdzamy to w tej chwili, czy poseł został zatrzymany, czy pozostaje na wolności. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacja zatrzymania posła na gorącym uczynku, do takiego zatrzymania dojść może i wtedy niezwłocznie informuje się marszałka Sejmu i on może zarządzić natychmiastowe zwolnienie posła. Nie mam żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie” - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pytany przez dziennikarzy o tę sprawę.

Wydaje się na podstawie tego, co wiemy z mediów, że żadne przesłanki do natychmiastowego zwolnienia posła w tej sytuacji nie zachodzą, jeżeli rzeczywiście policja odnotowała przekroczenie prędkości tak znaczne i stanowiące w oczywisty sposób zagrożenie dla zdrowia i życia innych obywateli, to należy ponieść konsekwencje. To dziwne, że poseł nie skorzystał z prawa do przyjęcia mandatu

— ocenił sprawę Szymon Hołownia.

To oznacza, że wpłynie wniosek o uchylenie immunitetu posła Mejzy i będziemy ten wniosek procedować jak najszybciej

— poinformował marszałek Sejmu, dodał przy tym, że ze względu na przebieg procedury ocenia, iż będzie ona odbywała się w listopadzie.

Szymon Hołownia był pytany o dokonania posła Mejzy jako posła. Marszałek Sejmu w odpowiedzi przypomniał, że Łukasz Mejza zasiada w Sejmie, ponieważ tak zdecydowali wyborcy.

Nie odnotowałem specjalnych przejawów działalności pana posła Mejzy, które mógłbym zaliczyć na plus i o który byłoby mi wiadomo w parlamencie. Natomiast jeszcze raz powtarzam – ktoś go na posła wybrał, ludzie zdecydowali, ze to on ma być ich reprezentantem. Mam nadzieję, że ci ludzie będą może skłonni zweryfikować swój sąd

— podkreślił.

