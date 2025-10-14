Na 8 grudnia br. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe wyznaczył początek procesu obecnego europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r.
O terminie rozpoczęcia procesu poinformowały dziennikarzy w sądzie strony tej sprawy – prokurator oraz obrona – po zakończeniu niejawnego tzw. posiedzenia organizacyjnego w tej sprawie. Termin ten wyznaczono na 8 grudnia br. na godz. 9.
Dzisiejsze posiedzenie miało charakter czysto techniczny, głównie służyło ustaleniu terminów rozpraw, których będzie sporo, sięgają marca przyszłego roku
— poinformował obrońca Brauna mec. Krzysztof Łopatowski.
Braun przyjdzie na rozprawę
Jak zapewnił, oskarżony europoseł będzie na rozprawie 8 grudnia.
Prokuratura informowała latem, że zarzuty dotyczą m.in. „zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”.
Oskarżenie dotyczy także zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r. i w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r. oraz uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r. Łącznie sprawa obejmuje siedem czynów zarzucanych Braunowi.
Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do praskiego sądu rejonowego w lipcu br. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia, czyli zajścia w Narodowym Instytucie Kardiologii, zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje właśnie sąd praski.
