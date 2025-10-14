Czy Donald Tusk ugnie się przed ultimatum Szymona Hołowni i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 zostanie wicepremierem? „Na pewno zrobi wszystko, żeby uratować tę koalicję. Jeśli będzie to niezbędne do tego, by utrzymać większość – to nie będzie innego wyjścia i tak się stanie” - odpowiedział Grzegorz Schetyna, senator KO.
Grzegorz Schetyna krytycznie odniósł się do warunku Szymona Hołowni, że za ustąpienie z fotela marszałka Sejmu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miałaby zostać wicepremierem.
Stwierdzenie jest publiczne, nie wynika z zamkniętych rozmów liderów koalicji. Jest przekazem, który ma trafić do mediów i budować dyskomfortową sytuację dla nas wszystkich, liderów
— mówił Grzegorz Schetyna.
Dodał jednak, że ze strony polityków Polski 2050 słyszy, by z wyborem wicepremiera z tego ugrupowania poczekać do wyborów nowego szefa Polski 2050.
Słyszę głosy z Polski 2050, żeby poczekać na wynik wyborów i żeby to lider tego ugrupowania był kandydatem na wicepremiera
— powiedział senator KO.
Czy Radosław Sikorski powinien być na czele PO?
Jeśli wygra następne wybory, jeżeli do nich stanie, to będzie miał taką szansę. Na dziś – jesteśmy przed kalendarzem wyborczym i przed pytaniem, na które Radosław Sikorski musi odpowiedzieć, czy jest zainteresowany tym scenariuszem. Na razie z tego, co słyszę nie
— zaznaczył Schetyna.
Pakt senacki Konfederacja-PiS?
Senator KO poważnie podszedł do doniesień, że prezydent Karol Nawrocki wspiera pomysł, by PiS i Konfederacja powołały swój pakt senacki.
Ja bardzo poważnie przyjmuję tę propozycję, ten patronat. Wielkie wyzwanie dla strony demokratycznej. Wszystko, co integruję opozycję jest problemem dla rządzących
— podkreślił polityk KO.
Schetyna nie ukrywał, że poseł KO Franciszek Sterczewski powinien przeprosić za swoje skandaliczne słowa odnoszące się do śmierci sierż. Mateusza Sitka, zamordowanego przy granicy polsko-białoruskiej przez nielegalnego imigranta. Sterczewski na antenie Polsat News wypalił, że polski żołnierz by nie zginął, gdyby było inne podejście do nielegalnych imigrantów na granicy polsko-białoruskiej.
Sterczewski powinien przeprosić. Są nieprecyzyjne, niezrozumiałe. Nie do zaakceptowania. (…) Każde słowo waży, chodzi o ludzkie życie. Politycy powinni bardzo dbać o słowa, szanować tych, którzy oddają życie za nasze bezpieczeństwo
— powiedział Schetyna.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nowy konflikt w Koalicji 13 grudnia? Pełczyńska-Nałęcz: Nie jesteśmy niczyją przystawką. Nigdy nie byłam zwolenniczką jednej listy
— Gorąco w koalicji! Pełczyńska-Nałęcz odpowiada Wcisło: Nie wstyd Pani tak dezinformować ludzi? Nie fałszujmy rzeczywistości
tkwl/radiozet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743107-pelczynska-nalecz-wicepremierem-znamienne-slowa-schetyny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.