Czy Donald Tusk ugnie się przed ultimatum Szymona Hołowni i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 zostanie wicepremierem? „Na pewno zrobi wszystko, żeby uratować tę koalicję. Jeśli będzie to niezbędne do tego, by utrzymać większość – to nie będzie innego wyjścia i tak się stanie” - odpowiedział Grzegorz Schetyna, senator KO.

Grzegorz Schetyna krytycznie odniósł się do warunku Szymona Hołowni, że za ustąpienie z fotela marszałka Sejmu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miałaby zostać wicepremierem.

Stwierdzenie jest publiczne, nie wynika z zamkniętych rozmów liderów koalicji. Jest przekazem, który ma trafić do mediów i budować dyskomfortową sytuację dla nas wszystkich, liderów

— mówił Grzegorz Schetyna.

Dodał jednak, że ze strony polityków Polski 2050 słyszy, by z wyborem wicepremiera z tego ugrupowania poczekać do wyborów nowego szefa Polski 2050.

Słyszę głosy z Polski 2050, żeby poczekać na wynik wyborów i żeby to lider tego ugrupowania był kandydatem na wicepremiera

— powiedział senator KO.

Czy Radosław Sikorski powinien być na czele PO?

Jeśli wygra następne wybory, jeżeli do nich stanie, to będzie miał taką szansę. Na dziś – jesteśmy przed kalendarzem wyborczym i przed pytaniem, na które Radosław Sikorski musi odpowiedzieć, czy jest zainteresowany tym scenariuszem. Na razie z tego, co słyszę nie

— zaznaczył Schetyna.

Pakt senacki Konfederacja-PiS?

Senator KO poważnie podszedł do doniesień, że prezydent Karol Nawrocki wspiera pomysł, by PiS i Konfederacja powołały swój pakt senacki.

Ja bardzo poważnie przyjmuję tę propozycję, ten patronat. Wielkie wyzwanie dla strony demokratycznej. Wszystko, co integruję opozycję jest problemem dla rządzących 

— podkreślił polityk KO.

Schetyna nie ukrywał, że poseł KO Franciszek Sterczewski powinien przeprosić za swoje skandaliczne słowa odnoszące się do śmierci sierż. Mateusza Sitka, zamordowanego przy granicy polsko-białoruskiej przez nielegalnego imigranta. Sterczewski na antenie Polsat News wypalił, że polski żołnierz by nie zginął, gdyby było inne podejście do nielegalnych imigrantów na granicy polsko-białoruskiej.

Sterczewski powinien przeprosić. Są nieprecyzyjne, niezrozumiałe. Nie do zaakceptowania. (…) Każde słowo waży, chodzi o ludzkie życie. Politycy powinni bardzo dbać o słowa, szanować tych, którzy oddają życie za nasze bezpieczeństwo 

— powiedział Schetyna.

