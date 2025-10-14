„Aby służyć wiernie Rzeczypospolitej w XXI wieku w roku 2025 roku, trzeba szanować porządek prawny w Polsce. Ten porządek prawny oparty jest na Konstytucji RP i ustawach przyjętych przez polski parlament. Ustawach podpisanych przez prezydenta i opublikowanych. By służyć wiernie Polsce, trzeba zachować wierność Konstytucji, ale także ustawom, w tym tej o KRS, która legalnie funkcjonuje z polską Konstytucją” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystego wręczania nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do nowo mianowanych sędziów i asesorów.
Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, to słowa, które dziś kilkukrotnie wypełniały tę salę i tworzą właściwego ducha dzisiejszej uroczystości. Służyć wiernie RP może tylko ten, który Polskę zna. Który wie, jak zbudowana jest nasza wspólnota, na jakich fundamentach i z czego wyrasta. Na co Polacy przez pokolenia pracowali, za co umierali, jakie symbole są dla nas ważne. Dziś jeden z tych symboli trafił do państwa - piękny orzeł w koronie. Służyć Polsce może ten, kto ją zna i kocha albo przynajmniej szanuje
— powiedział.
Głowa państwa zaznaczyła, że należy respektować legalnie działające instytucje.
Aby służyć wiernie RP w XXI wieku w roku 2025 roku, trzeba szanować porządek prawny w Polsce. Ten porządek prawny oparty jest na Konstytucji RP i ustawach przyjętych przez polski parlament. Ustawach podpisanych przez prezydenta i opublikowanych. By służyć wiernie Polsce, trzeba zachować wierność Konstytucji, ale także ustawom, w tym tej o KRS, która legalnie funkcjonuje z polską Konstytucją
— dodał.
Prezydent o działaniach Żurka
Prezydent odniósł się także do prób obchodzenia obowiązującego prawa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
To zadanie, które staje przed nami wszystkimi, ale przede wszystkim przede mną, jako prezydentem RP i strażnikiem Konstytucji. Nie ma w Polsce innego prawa, niż to, które jest oparte o Konstytucję i ustawy. Żadne regulacje podustawowe, rozporządzenia czy dekrety ludzi, którym wydaje się, że będą regulować porządek prawny państwa pozaustawowo, nie obowiązują. Nie obowiązują tych, którzy chcą wiernie służyć Polsce. To oczywiste, że w swojej pracy będziecie dokonywać wykładni prawa, ale zawsze w oparciu o Konstytucję RP i konkretne ustawy
— wyjaśnił.
„Nie zgodzę się na segregację sędziów”
Prezydent Nawrocki dał do zrozumienia, że nie zgodzi się, żeby dzielić sędziów na „neo” i „paleo”
Nie godzę się na to, aby prawo było czytane przez polityków, tak jak oni je sobie wyobrażają. To nie jest zapowiedź prawa, a jest to zapowiedź zwykłego bezprawia, bo prawo jest jedno i Konstytucja jest jedna. Jeśli ktoś mówi, że będziemy stosować prawo tak, jak nam się wydaje, to zwiastuje bezprawie, na które nigdy się nie zgodzę. Nie zgodzę się nigdy na to, by segregować sędziów na „neosędziów” i „paleosędziów”. Sędziami są ci zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, których nominuje każdy kolejny prezydent Rzeczpospolitej
— powiedział.
Następnie zaapelował:
Proszę was, żebyście nigdy nie dali sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie. To nie funkcjonuje. Tego nie ma i na to się nigdy nie zgodzimy. Łamanie polskiego prawa czy ten pogłos bezprawia, który już przemija, zobowiązuje nas do tego i mnie jako prezydenta Polski, aby w sposób jednoznaczny walczyć z każdą próbą łamania polskiego systemu konstytucyjno-ustawowego i o to proszę także was.
„Polska musi trwać w oparciu o Konstytucję”
Prezydent Nawrocki zapewnił, że będzie wspierał sędziów i asesorów w ich misji na rzecz Polski.
Prezydent Polski jest i będzie w tej sytuacji zawsze z tymi, którzy wiernie służą Rzeczpospolitej Polskiej i mają odwagę służyć Rzeczpospolitej Polskiej. Którzy dzisiaj właśnie podczas tej uroczystości biorą odpowiedzialność za los setek tysięcy obywateli wydając swoje wyroki
— powiedział.
Na koniec jeszcze raz zaapelował do nominowanych.
Rzeczpospolita Polska oparta o Konstytucję Rzeczpospolitej i system konstytucyjno-ustawowy musi trwać, a nie będzie trwać bez was - sędziowie i asesorzy. Dlatego proszę was o wierną służbę Rzeczpospolitej Polskiej, bo nie ma wolności bez prawa, a nie ma prawa bez niezawisłych, nieusuwalnych sędziów i niezależnych polskich sądów. Niech żyje Polska
— skonkludował.
xyz/Kancelaria Prezydenta RP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743106-prezydent-aby-wiernie-sluzyc-polsce-trzeba-szanowac-prawo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.