TYLKO U NAS. 64-latka wyrzucona na bruk! Mec. Buczek: Panią Mariolę wprowadzono w błąd co do nielegalności przebywania w lokalu

Po pierwsze panią Mariolę wprowadzono w błąd co do nielegalności przebywania w tym lokalu. Druga rzecz, to straszenie policją, jeśli nie opuści lokalu. I trzecia rzecz, to straszenie bliżej nieokreślonymi konsekwencjami. Tak zostało to odnotowane przez pracowników ZGN-u w jednostronnie podpisanym przez nich protokole z 17 marca tego roku” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Paweł Buczek, prawnik pani Marioli.

64-letnia kobieta, pani Mariola, została bezprawnie i pod groźbami usunięta ze swojego mieszkania przez urzędników ZGN Praga-Południe po śmierci konkubenta. Tę kwestię wyjaśnił na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Paweł Buczek, prawnik pani Marioli.

Pani Mariola obecnie przebywa w hostelu na Pradze-Południe, który nająłem dla niej, żeby na czas uregulowania jej sytuacji…

