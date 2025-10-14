Przebywający w Londynie były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski złożył wniosek o przesłuchanie go za pośrednictwem polskiego konsula w Londynie, ale prokuratura odmówiła z uwagi na trwający proces ekstradycyjny – pisze w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolita”.
Jak ustaliliśmy, w sierpniu jego obrońca (Kuczmierowskiego – PAP) złożył wniosek o przesłuchanie za pośrednictwem polskiego konsula w Londynie. Prokuratura nie przystała na tę propozycję”
— napisała „Rz”.
Prokurator nie uwzględnił wniosku z uwagi na rozpoczęte już postępowanie ekstradycyjne”
— wyjaśnił „Rz” rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak.
W co gra neoprokuratura?
W opinii eksperta, którego gazeta poprosiła o skomentowanie tej sprawy, prokuratura może nie mieć kolejnej okazji do przesłuchania Kuczmierowskiego.
Nie ma żadnych przeszkód, aby przeprowadzić przesłuchanie za pośrednictwem konsula równolegle do toczącego się postępowania ekstradycyjnego. Przeciwnie, byłoby to wręcz wskazane
— powiedział „Rz” dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ekspert dodał, że nie ma gwarancji, że „procedura ekstradycyjna zakończy się powodzeniem i Wielka Brytania wyda podejrzanego”.
Ostatnia rozprawa w procesie ekstradycyjnym, który toczy się przed magistrackim sądem gminy Westminster w Londynie, jest zaplanowana na 18 grudnia.
maz/PAP
