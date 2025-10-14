„Ewidentnie widać, że Donald Tusk albo skrajnie sobie nie radzi, albo pomaga tej całej sytuacji, żeby nasza konkurencyjność w każdym obszarze była coraz gorsza” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Andrzej Kosztowniak, poseł PiS, były minister finansów.
CZYTAJ WIĘCEJ: Dwa lata rządów Donalda Tuska. Jak żyje się Polakom? Tylko 12 proc. badanych wskazało, że żyje im się lepiej. SONDAŻ
W związku z przypadającą jutro drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła koalicja 13 grudnia, Andrzej Kosztowniak ocenił, że rząd Donalda Tuska jest „skrajnie niekompetentny”.
Patrząc choćby na stan finansów publicznych, wygląda to w sposób przerażający
— podkreślił poseł PiS. …
