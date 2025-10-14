TYLKO U NAS

Kosztowniak: Tusk albo skrajnie sobie nie radzi, albo chce, by nasza konkurencyjność w każdym obszarze była coraz gorsza

Ewidentnie widać, że Donald Tusk albo skrajnie sobie nie radzi, albo pomaga tej całej sytuacji, żeby nasza konkurencyjność w każdym obszarze była coraz gorsza” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Andrzej Kosztowniak, poseł PiS, były minister finansów.

W związku z przypadającą jutro drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła koalicja 13 grudnia, Andrzej Kosztowniak ocenił, że rząd Donalda Tuska jest „skrajnie niekompetentny”.

Patrząc choćby na stan finansów publicznych, wygląda to w sposób przerażający

— podkreślił poseł PiS. …

