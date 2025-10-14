TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Polska wyłączona z paktu migracyjnego? Kowalski: To ściema. To plotka zapatrzonej w Tuska pracownicy niemieckiego radia

To jest teatr, ściema. (…) Jeżeli porównamy fakty z tymi insynuacjami, fajkami, czy spinami, to okazuje się, że rządzą nami kompletni dyletanci, amatorzy, ludzie, którym naprawdę nie zależy na Polsce” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Bąkiewicz solą w oku Tuska”

W audycji „Rozmowa Wikły” Kowalski pytany był m.in. o słowa Roberta Bąkiewicza, który podczas manifestacji Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym mówił o „chwastach”, które „trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły”. Za te słowa Bąkiewicza ma ścigać prokuratura.

