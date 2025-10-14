„To jest teatr, ściema. (…) Jeżeli porównamy fakty z tymi insynuacjami, fajkami, czy spinami, to okazuje się, że rządzą nami kompletni dyletanci, amatorzy, ludzie, którym naprawdę nie zależy na Polsce” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
„Bąkiewicz solą w oku Tuska”
W audycji „Rozmowa Wikły” Kowalski pytany był m.in. o słowa Roberta Bąkiewicza, który podczas manifestacji Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym mówił o „chwastach”, które „trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły”. Za te słowa Bąkiewicza ma ścigać prokuratura.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Prokuratura ściga Bąkiewicza za słowa z wiecu. Ostra reakcja lidera ROG: Rządzą nami kompletni durnie. Użyłem metafory…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743094-tylko-u-nas-polska-wylaczona-z-paktu-migracyjnego-sciema