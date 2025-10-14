Pan prezydent w ciągu najbliższych kilku tygodni przedstawi rozwiązania dot. wymiaru sprawiedliwości - poinformował na antenie TVN24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
Bogucki w rozmowie z Konradem Piaseckim pytany był o projekt tzw. ustawy praworządnościowej zaprezentowanej przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef KPRP zapowiedział przedstawienie przez prezydenta Nawrockiego własnych rozwiązań dot. wymiaru sprawiedliwości.
Jeżeli środowiska, które dzisiaj rządzą, będą przestrzegać Konstytucji i ustaw, wtedy można mówić o jakichś innych rozwiązaniach. Na pewno pan prezydent przedstawi takie rozwiązania. W ciągu najbliższych kilku tygodni. To będą rozwiązania dot. wymiaru sprawiedliwości, do których prezydent ma mandat z tytułu wygranych wyborów
— zapowiedział.
kk/TVN24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743089-bedzie-inicjatywa-prezydenta-dot-wymiaru-sprawiedliwosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.