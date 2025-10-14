„Prezydent Nawrocki jest, był i głęboko, że wierzę pozostanie patronem środowisk konserwatywnych, prawicowych, tych głosów i tych ludzi, którzy zagłosowali na niego w wyborach prezydenckich” - podkreślił na antenie TVN24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
Bogucki pytany był o rozmowę Sławomira Mentzena z prezydentem Karolem Nawrockim nt. paktu senackiego. Według posła Karol Nawrocki miałby być gospodarzem paktu obu partii.
Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej
— dodał Mentzen.
Spotkanie z prezesem PiS
Szef KPRP podkreślił, że „prezydent Nawrocki niewątpliwie jest patronem środowisk konserwatywnych, prawicowych”.
Jeżeli w ogóle ta konstrukcja powstanie, pamiętajmy że Senat nie jest tym ogniwem czy tą izbą parlamentu, która decyduje, kto tworzy rząd, natomiast Senat jest na przykład potrzebny do tego, żeby zmieniać Konstytucję
— wyjaśnił.
Bogucki jednocześnie zaznaczył, że prezydent spotyka się „z liderami po prostu różnych środowisk politycznych, przede wszystkim środowisk parlamentarnych, reprezentowanych w polskim Sejmie”. Poinformował, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
„To próba oszukania Polaków”
W rozmowie pojawił się również wątek dot. paktu migracyjnego i wiadomości wedle których Polska miałaby zostać z niego wyłączona. Bogucki ocenił, że „to zasłona dymna”.
To zasłona dymna, próba oszukania Polaków, że pakt migracyjny nie jest taki groźny, tylko po to, żeby wyprowadzić przez rząd lepsze pozycje do ataku na wybory parlamentarne, być może w 2027 roku
— powiedział.
Pytany o referendum ws. paktu migracyjnego, którego przeprowadzenie postuluje Prawo i Sprawiedliwość, Bogucki wskazał, że jest możliwe, że prezydent Karol Nawrocki zostanie „patronem pewnym inicjatywy obywatelskiej”.
Nawet jeżeli Senat nie przeprowadzi tego referendum, to jest taka formuła i myślę, że ona jest możliwa, żeby pan prezydent był patronem pewnej inicjatywy obywatelskiej. Był kandydatem obywatelskim, pokazał że można wygrać wybory, w których wszyscy mówili, że wygrać nie można czy prawie wszyscy
— powiedział.
