„Każda wizyta zagraniczna to coś więcej niż dyplomacja. To konkretne działania wspierające bezpieczeństwo, rozwój i siłę Polski. To także umacnianie sojuszy i obrona polskich interesów! Wszędzie tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje. Polska musi być silna, bo polski głos ma znaczenie!” - napisał prezydent Karol Nawrocki, publikując nagranie, na którym podsumowano dwa miesiące jego działań z zakresu polityki międzynarodowej.
Na prywatnym profilu prezydenta Karola Nawrockiego w serwisie X pojawiło się nagranie podsumowujące dwa pierwsze miesiące jego aktywnej polityki międzynarodowej.
Pierwsze dwa miesiące aktywnej polityki międzynarodowej Prezydenta RP Karola Nawrockiego w pigułce
— napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zachęcając do obejrzenia podsumowania.
— wskazał natomiast prezydent Karol Nawrocki, publikując nagranie.
W materiale wideo przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z działalnością prezydenta Karola Nawrockiego na polu polityki zagranicznej, takie jak m.in. jego wizyta w Białym Domu i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, wizyta w Watykanie u ojca świętego Leona XIV oraz udział w zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku.
