Mateusz Morawiecki postanowił - nieco kąśliwie - pokazać stare nagranie z udziałem Sławomira Mentzena. Padają w nim słowa obecnego prezesa Nowej Nadziei i jednego z liderów Konfederacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce.
Były premier pokazał nagranie (wyraźnie sprzed kilku lat), na którym przemawia Sławomir Mentzen.
S. Mentzen apeluje o zatrzymanie „ukrainizacji” Polski. No chyba, że „ukrainizować” ma firma, którą obsługuje jego kancelaria 😉
— napisał Morawiecki w serwisie X.
Cóż takiego mówi na archiwalnym nagraniu jeden z liderów Konfederacji?
Olbrzymi problem z brakiem rąk do pracy. Wynika to z tego, że mnóstwo młodych Polaków wyjechało, i z tego, że roczniki, które wchodzą w aktywność zawodową, są mniej liczne niż te, które opuszczają pracę i idą na emeryturę. W ciągu najbliższych pięciu lat do pracy przyjdzie jakieś 1 mln 800 tys. osób, a na emeryturę przejdzie chyba 2800, czyli ubędzie kolejnego miliona pracowników. I kimś trzeba tych ludzi zastąpić. Pracodawcy mają bardzo duży problem z pracownikami. Ja mam w swojej firmie naprawdę wielu klientów i oni mają ten sam problem. Nie ma ludzi do pracy. Obsługuję firmy, które przywożą właśnie Ukraińców do Polski. To naprawdę to jest w tym momencie dobry biznes, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy. I to nie dlatego, że oni zarabiają jakoś bardzo mało. Oni zarabiają coraz więcej, często tyle co Polacy, tylko po prostu chcą pracować, a Polacy nie chcą pracować. No a Ukraińcy chcą pracować i nie widzę powodu, żeby nie pracowali. Jak teraz na nich patrzę, to widzę siebie sprzed 10, 13 lat. Pojechałem w 2005 roku do Anglii, nie mając mieszkania zapewnionego, pracy zapewnionej. Chodziłem od punktu do punktu przez całą ulicę. W końcu znalazłem tą pracę. Jak trzeba było, to spałem gdzieś w parku
— słyszymy.
Przypomnijmy, kilka dni temu rzecznik PiS Rafał Bochenek pytał publicznie Sławomira Mentzena, „czy to rzeczywiście prawda, że Pana współpracownik R. Łazarski miał ściągać do Polski migrantów z Pakistanu i Indii, a Pan o tym wszystkim wiedział i popierał tego człowieka?”.
