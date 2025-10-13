Raport na temat paktu migracyjnego wypadł z programu prac Komisji Europejskiej w tym tygodniu - dowiedziała się PAP w likwidacji w dwóch źródłach unijnych. W pakiecie miała się znaleźć m.in. lista krajów znajdujących, się pod presją migracyjną, w której miałaby się znaleźć Polska. PAP w likwidacji w kilku źródłach ustaliła jednak, że ostateczna decyzja ws. zwolnienia naszego kraju z obowiązków paktu migracyjnego jeszcze nie zapadła.
Według nieoficjalnych źródeł PAP w likwidacji w UE, KE nie zajmie się w tym tygodniu raportem ws. paktu.
Zgodnie z harmonogramem wdrażania paktu migracyjnego KE powinna do 15 października podjąć decyzję ustalającą, czy dane państwo członkowskie jest pod presją migracyjną, zagrożone taką presją lub stoi w obliczu poważnej sytuacji migracyjnej.
Harmonogram prac nie jest jednak wiążący, a – jak powiedział jeden z rozmówców – prace w tym roku mogą jeszcze chwilę zająć, ponieważ KE po raz pierwszy wdraża taki cykl zarządzania migracją.
W pakiecie decyzji KE powinno się znaleźć także sprawozdanie dotyczące azylu i migracji oraz propozycja dotycząca ustanowienia puli solidarności.
Taki pakiet będzie przyjmowany co roku przez KE.
Polska się uratuje?
Nieoficjalne ustalenie RMF FM wskazywały, że Polska, która przyjęła wielką ilość uchodźców wojennych z Ukrainy, może być wyłączona z konieczności relokacji migrantów i finansowych kar, jakie przewiduje pakt migracyjny UE.
Istnieje też możliwość, że Polska uznana zostałaby za kraj, który znajduje się pod bezpośrednią presją migracyjną, co z kolei prowadziłoby do otwarcia furtki do unijnej pomocy z tego tytułu.
Gdyby doniesienia te się potwierdziły, Polska nie byłaby zmuszona do przestrzegania mechanizmu „obowiązkowej solidarności”, czyli relokacji migrantów, pomocy operacyjnej lub płacenia kar.
KE oceni presję migracyjną w każdym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak liczba wniosków o azyl, liczba osób przybywających nielegalnie oraz zdolność każdego państwa członkowskiego do zarządzania migracją i azylem. Uwzględniona zostanie także kwestia ochrony tymczasowej, której na mocy unijnej dyrektywy udzielają Ukraińcom co prawda wszystkie państwa UE, ale w różnym natężeniu.
PAP w likwidacji w kilku źródłach ustaliła, że ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia Polski z obowiązków paktu migracyjnego jeszcze nie zapadła.
W czerwcu 2023 r. była komisarz ds. wewnętrznych UE Ylva Johansson powiedziała, że zapisy w ramach paktu migracyjnego dają takim państwom jak Polska, która przyjęła około 1 mln Ukraińców, „taryfę ulgową” i spowodują, że zostanie ona zwolniona z obowiązkowej solidarności.
Mechanizm obowiązkowej solidarności przewiduje możliwość przyjęcia migrantów lub wkładu finansowego w wysokości 20 tys. euro za osobę. Możliwe będzie także udzielenie państwom znajdującym się pod presją migracyjną wsparcia operacyjnego, np. związanego z zarządzaniem granicami, ale będzie ono musiało być celowe i mieć wartość zbliżoną do wkładu finansowego.
Falstart Tuska?
Wcześniej szef polskiego rządu Donald Tusk napisał na platformie X, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów.
Załatwione
— podkreślił premier.
Z kolei Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki napisał w liście do szefowej KE, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca Komisji uwzględni ten fakt w swych działaniach.
Rzecznik KE Markus Lammert pytany o list prezydenta podkreślił, że KE bierze pod uwagę to, że Polska przyjmuje wielu uchodźców z Ukrainy.
Pakt migracyjny, który ma rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii pomiędzy wszystkie kraje członkowskie, unijni ministrowie zatwierdzili w maju ubiegłego roku – przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier.
Oby tylko się nie okazało, że przełożenie prac nad raportem ws. paktu migracyjnego ma na celu utrącenie korzystniejszych dla naszego kraju warunków, a słowa premiera miały jedynie uśpić czujność Polaków.
