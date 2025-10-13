Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny stwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Luksemburgu, że I prezes SN Małgorata Manowska powinna zrezygnować ze swojej funkcji. Mało tego, nie uważa prof. Manowskiej za prezesa Sądu Najwyższego. „My mamy orzekać dla społeczeństwa, a nie zajmować się graniem w politykę i przyklejaniem sądów do polityki. Pani Manowska niestety poszła tą drogą i mam nadzieję, że te ustawy, które będę proponował, wyprostują tę sytuację” - przekonywał „Wstyd na arenie międzynarodowej. minister Drwal” - skomentowała słowa Żurka Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Żurek przybył do Luksemburga na spotkanie ministrów krajów UE. Został zapytany przed rozmowami o I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską i jej „przyszłość”.
Moim zdaniem to jest pełniąca obowiązki Sądu Najwyższego. Dlatego nie używam celowo tego słowa „prezes”. Jest na pewno profesorem prawa. Oczywiście wysyła różne komunikaty i słyszeliśmy już o tym, że chce zrezygnować. Ja niewątpliwie chciałbym i będę ten projekt wdrażał, żeby ci neosędziowie, którzy w Sądzie Najwyższym wychodząc na salę rozpraw wiedzieli, że powodują później odszkodowania, które musimy płacić za przegrane sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, poniosą także odpowiedzialność finansową
— powiedział Żurek dziennikarzom.
„Widzieliśmy gorszące sceny”
Rzuciłem hasło „pozwy regresowe” i będę starał się to realizować. Pani Manowska odpowiada za część tego chaosu. Jedyne, co by mogła zrobić najlepiej i najszybciej, to po prostu złożyć faktyczną rezygnację z tego miejsca, w którym jest. Widzieliśmy ostatnio takie gorszące sceny w Sądzie Najwyższym, który powinien być taką świątynią wymiaru sprawiedliwości. Akurat skończyliśmy czcić pamięć zmarłego profesora Adama Strzembosza, takiej ikony polskiego niezależnego sądownictwa i wtedy napadł na nas pan profesor Stępkowski, prawa ręka pani Manowskiej. Ja bym chciał, żeby obywatele nie musieli oglądać więcej takich gorszących scen. My mamy orzekać dla społeczeństwa, a nie zajmować się graniem w politykę i przyklejaniem sądów do polityki. Pani Manowska niestety poszła tą drogą i mam nadzieję, że te ustawy, które będę proponował, wyprostują tę sytuację
— dodał Żurek.
Na początku października I prezes SN Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa MS Waldemara Żurka. Jak przekazano, zawiadomienie dotyczy „wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe SN”. Chodzi o wezwania, które Żurek skierował do sędziów SN mianowanych po 2017 r.
„Minister Drwal”
Wpis ministra skomentowała Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Wstyd na arenie międzynarodowej. ełenski: zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie daje i nam nadzieję
— napisała na portalu X.
