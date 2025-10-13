KOMENTARZE

Ależ zabolało! Tusk zabrał głos ws. „Donald matole…”: Przetłumaczyłem to hasło premier Litwy. Gdy je skandują, wygrywam

Donald Tusk najwyraźniej bardzo przeżywa to, że wczoraj podczas meczu Polska-Litwa w Kownie, który oglądał wspólnie z premier Litwy, polscy kibice wyraźnie dali znać co o nim sądzą, skandując znane hasło: „Donald matole, twój rząd obalą kibole”. Najpierw Tusk - zapewne w celu ocieplenia swojego wizerunku - wrzucił wideo z polskimi dziećmi z Wilna, które zaprosił na mecz, a teraz sprawę hasła kibiców pod swoim adresem próbuje obrócić w żart we wpisie na X.

Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. “Donald matole…” przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: “jazda z kurmi”, “jeć Izrael”, “policja je**na będzie” itp.

— napisał na platformie X Donald Tusk. Jak widomo, to właśnie Koalicja Obywatelska mocno lansowała wulgarne hasło „Jeb… PiS”. Wówczas Donald Tusk nie krytykował tego w wyraźny sposób.

Komentarze w sieci po wpisie Tuska

Wpis Tuska spotkał się z falą krytyki w sieci.

A 8 gwiazdek jako program?

— zapytał Jacek Ozdoba, europoseł PiS.

Wasza buta i krótkowzroczność jest zdumiewająca. Rządzicie już 2 lata. Nic nie zrobiliście. Ludzie Was nienawidzą, sondaże zawyżają, a Wy żyjecie w swojej uśmiechniętej bańce, myśląc, że wszystko jest w porządku. Czeka Was pobudka, bolesna pobudka - już za 2 lata…

— stwierdził Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

Dalej pamiętam z dzieciństwa druzgocące zwycięstwo pana formacji w 2015, po czym utrzymał pan władze aż do dziś

— napisał Filip Polejowski, użytkownik X.

Chyba zabolało

— ocenił sytuację Daniel, użytkownik X.

Akurat hasło ze słówkiem „jeb.ć” jest Pana polityczną doktryną, więc rozumiem, że wyraził Pan uznanie dla ekspresji. Pamiętam takie tłumaczenia i mówienie o „głosie ludu”

— zaznaczyła Magda Trzaskowska, użytkownik X.

Co chcesz przykryć tym wpisem? Zamiast siedzieć w fotelu premiera musi się Pan przenieść do piaskownicy - żenada

— napisała Kasia, użytkownik X.

tkwl/X

