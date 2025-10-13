KOMENTARZE

Potężny cios dla naszego rolnictwa. Państwa UE formalnie poparły nową umowę handlową z Ukrainą. "Polska prezydencja załatwiła rolników”

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Rolnicy / autor: Fratria/X
Rolnicy / autor: Fratria/X

Państwa UE zaakceptowały dziś nową umowę handlową z Ukrainą. Porozumienie obejmuje zobowiązanie Ukrainy do stopniowego dostosowania standardów produkcji rolnej do standardów unijnych oraz obniżenie lub zniesienie ceł na różne towary, w tym produkty mleczne, świeże owoce i warzywa oraz mięso. „Niekorzystna dla polskich rolników umowa handlowa UE z Ukrainą wejdzie w życie! Za głosował rząd Donalda Tuska…” - napisała na platformie X europosłanka PiS Anna Zalewska.

Decyzja została podjęta podczas spotkania ministerialnego w Luksemburgu.

Dzisiejsza decyzja potwierdza niezmienne i wielopłaszczyznowe wsparcie UE dla Ukrainy po trzech latach niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji. Pomagamy Ukrainie militarnie i finansowo, ale musimy wspierać ją również poprzez promowanie liberalizacji handlu. Zarówno UE, jak i Ukraina odniosą korzyści ze zniesienia ceł, co doprowadzi do trwałej stabilności gospodarczej, trwałych relacji handlowych i dalszej integracji Ukrainy z Unią

— podkreślił w komunikacie minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen.

ZOBACZ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. Przeworska: Rolnictwo zostało poświęcone. Polska jest totalnie wzięta w dwa ognie. Za wschodnią granicą mamy drugi Mercosur

Ukraina się dostosuje?

Zgodnie z umową Ukraina ma dostosować się do unijnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt, stosowania pestycydów i leków weterynaryjnych do 2028 roku.

Porozumienie przewiduje również mechanizm ochronny, który może zostać uruchomiony przez każdą ze stron w przypadku zakłóceń rynkowych. W odniesieniu do produktów szczególnie wrażliwych, takich jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód, dostęp do rynku unijnego pozostanie ograniczony i będzie rozszerzany stopniowo.

Pełna liberalizacja ma objąć jedynie towary uznane za niewrażliwe, np. mleko i przetwory mleczne.

Tymczasowe zniesienie ceł

W czerwcu 2022 roku UE zdecydowała się tymczasowo znieść cła i limity ilościowe na produkty rolne z Ukrainy. Decyzja ta zapadła w reakcji na rosyjską inwazję i miała na celu wsparcie Ukrainy w obliczu wyższych kosztów eksportu przez terytorium UE po tym, gdy Rosja zagroziła bezpieczeństwu tradycyjnych szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym.

W czerwcu, po trzech latach, zakończono jednak te preferencje handlowe. Powodem były m.in. protesty w krajach unijnych sąsiadujących z Ukrainą, zwłaszcza w Polsce, wywołane nadmiernym napływem do nich tańszego ukraińskiego zboża, mięsa drobiowego i cukru.

W rezultacie UE wróciła do obowiązującej przed wojną umowy handlowej z Ukrainą, ponownie wprowadzając cła i limity ilościowe na niektóre produkty rolne. Komisja Europejska podała wtedy, że umowa będzie obowiązywała do czasu wynegocjowania nowego porozumienia z Ukrainą.

Umowa z Ukrainą nas dobija”

Sformalizowanie umowy handlowej UE z Ukrainą wywołało wiele krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych, wśród których najczęściej przewijającym się tematem jest indolencja rządu Donalda Tuska.

Niekorzystna dla polskich rolników umowa handlowa UE z Ukrainą wejdzie w życie! Za głosował rząd Donalda Tuska…

— napisała Anna Zalewska.

Mercosur z jednej strony, umowa handlowa UE z Ukrainą z drugiej - jak polska prezydencja „załatwiła polskich rolników”: Import z Ukrainy: Cukier - z 20 tys. ton do 100 tys. ton; Jaja - z 6 tys. ton do 18 tys. ton; Miód - z 6 tys. ton do 35 tys. ton. „Mnie w UE nikt nie ogra”⁉️

— wskazywał Bogdan Rzońca.

Umowa handlowa z Ukrainą to wzrost importu pszenicy o 30%, kukurydzy o 53%, jaj o 200%, miodu o 483%, cukru o 400%. Bruksela nie widzi w tym zagrożenia dla rolnictwa w UE

— krytykował Janusz Piechociński.

Wszyscy zapomnieli, że PSL zgodził się na nową umowę handlową z Ukrainą, która obowiązuje już od lipca tego roku. Mercosur jest następny, ale już dzisiaj umowa z Ukrainą nas dobija

— pisał Krzysztof Ciecióra.

CZYTAJ TEŻ:

Umowa UE z Ukrainą gwoździem do trumny polskiego rolnictwa? Bryłka: „To będzie zalew”; „Rząd nad tym w ogóle nie panuje”

Do wwozu z krajów Mercosur dojdzie ukraiński eksport rolny, wyższy od obecnego nawet o 480 proc.

KE ogłasza umowę handlową UE-Ukraina, a minister Siekierski pisze, że jest mu przykro

maz/PAP/X

