„Ten rząd zaniedbał polskie rolnictwo. Gdy rządziliśmy, mieliśmy ciężkie sytuacje w rolnictwie, ale gdy potrzeba było interwencji polskiego rządu, my byliśmy z rolnikiem. Odpowiedzialny rząd musi być z polskim rolnikiem. Jeżeli nie jest, to znaczy, że lekceważy polskiego rolnika” - mówił poseł PiS Robert Telus podczas konferencji prasowej przed resortem rolnictwa i rozwoju wsi, podsumowują 2 lata rządów Tuska. „Umowa z Mercosurem to program śmierci polskiego i europejskiego rolnictwa” - przestrzegał natomiast poseł Paweł Szrot.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Robert Telus, Paweł Szrot i Krzysztof Ciecióra wzięli udział w konferencji prasowej pod hasłem „2 lata chaosu” przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rolnicy stracili najwięcej
Jako pierwszy głos zabrał Robert Telus.
Najlepszym podsumowaniem działań tej koalicji to obecna sytuacja w polskim rolnictwie. Ona pokazuje, że przez te 2 lata polscy rolnicy stracili najwięcej. To dotyczy wielu sektorów - zboża, owoców, warzyw, trzody chlewnej
— wymieniał.
Ten rząd zaniedbał polskie rolnictwo. Gdy rządziliśmy, mieliśmy ciężkie sytuacje w rolnictwie, ale gdy potrzeba było interwencji polskiego rządu, my byliśmy z rolnikiem. Odpowiedzialny rząd musi być z polskim rolnikiem. Jeżeli nie jest, to znaczy, że lekceważy polskiego rolnika.
— ocenił.
Rolnicy muszą niszczyć swoje plantacje - ziemniaki po 20 gr, papryka zielona po 60 gr, zboże po 700 zł. Gdy nasza pomoc szła do polskiego rolnika, pszenica kosztowała 1000 zł. Minister ogłosił kredyty i za naszych czasów też były, ale to była dodatkowa pomoc. Zadłużanie polskiego rolnika nie jest rozwiązaniem. Ten rząd prowadzi politykę UE - niszczenia europejskiego i polskiego rolnictwa.
— podkreślił Telus.
Umowa z Mercosur
Głos zabrał także Paweł Szrot, który zwrócił uwagę na szkodliwą umowę unijną z państwami Mercosur.
Dwa lata po wyborach to też dwa lata domykania umowy z krajami Mercosur. Kraje tego regionu działają solidarnie w interesie swojego regionu, a w Europie jedne kraje występują przeciw interesom innych krajów
— wskazał.
Umowa z Mercosurem to program śmierci polskiego i europejskiego rolnictwa. Rządzący mówią, jak bardzo są przeciw, ale nic nie robią, żeby polskich rolników przed tym uchronić i nie starali się o uzyskanie mniejszości blokującej.
— zauważył Szrot.
Z polskich rolników nie wolno robić idiotów i oni dobrze wiedzą, na co się zanosi. Ta umowa jest o krok od ostatecznej realizacji i musimy zrobić wszystko, żeby nie weszła w życie
— ocenił.
Dramatyczny kryzys
Krzysztof Ciecióra zwrócił natomiast uwagę, że „dwa lata chaosu dotknęły rolnictwo w sposób szczególny”.
Nie ma dziedziny produkcji rolnej, gdzie nie występuje dramatyczny kryzys. Na polskich polach niszczone są uprawy - kapusta, ziemniaki, pomidory, owoce, które nie zostały zebrane
— podkreślił.
Jest ogromny problem ze zbożami, które w tym momencie nie mają kupca. Okazuje się, że porty, które miały być otwarte na transport, zostają zamykane. Nie ma w tym momencie portu zbożowego, a nabrzeża, które miały służyć polskim firmom i rolnikom zostały wydzierżawione za bezcen zagranicznym podmiotom
— przekazał.
Od lipca wwieziono do Polski towar o wartości kilku mld zł z Ukrainy. Zboże z Ukrainy jeszcze kilka lat temu było anomalią, a dzisiaj jest standardem. Żywność z Ukrainy czy Brazylii rozgości się na polskich półkach i będzie to ze stratą dla nas wszystkich
— dodał.
