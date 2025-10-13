Ależ nadgorliwość! Prokuratura rejonowa podjęła z urzędu czynności po wypowiedziach Roberta Bąkiewicza podczas wiecu PiS na Placu Zamkowym w Warszawie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Sprawa badana jest pod kątem rzekomego „nawoływania do zbrodni”. „Rządzą nami kompletni ignoranci i durnie. Metafora to wyraz pewnej przenośni, który ma pokazywać pewien obraz” - zareagował na te doniesienia na antenie Telewizji wPolsce24 Robert Bąkiewicz.
Przedwczoraj na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PiS przeciwko m.in. nielegalnej migracji i umowie z państwami Mercosur. Podczas manifestacji przemawiali politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, a także Robert Bąkiewicz lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic.
Bąkiewicz przemawiał wraz z członkami Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy bojowe. Mówił, że ROG krzyczy „kosy na sztorc” w odwołaniu do historycznych polskich powstań i insurekcji.
Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły
— mówił Bąkiewicz.
Prok. Skiba w komunikacie poinformował, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ z urzędu podjęła czynności w związku z wypowiedziami publicznymi Bąkiewicza podczas zgromadzenia „STOP nielegalnej imigracji”, które odbywało się na Placu Zamkowym w Warszawie.
Sprawa została zarejestrowana w prokuraturze, zaś materiały przekazane do Komendy Stołecznej Policji, celem wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 255 par. 2 Kodeksu karnego i przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych
— dodał prokurator.
Ten przepis Kodeksu karnego stanowi, że „kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega odpowiedzialności karnej do lat 3”.
Bąkiewicz: To była metafora
Do powyższych doniesień w programie „Bez pardonu” (Telewizja Polsce24) odniósł się sam Robert Bąkiewicz.
Rządzą nami kompletni ignoranci i durnie. Metafora to wyraz pewnej przenośni, który ma pokazywać pewien obraz. Ja mówiłem o Grunwaldzie i wojnie, dlatego że w sensie politycznym ten zdradziecki obóz polityczny, który w tej chwili rządzi i tego typu sygnały muszą być potraktowane w sposób politycznie bezwzględny. To nie może być tak, że bezprawie z którym się dzisiaj spotykamy nie spotka się z odpowiednią odpowiedzią polityczną, ale też prawną
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Robert Bąkiewicz.
To jest żart. Pamiętam, jak Tusk parafrazował wiersz
— zaznaczył Bąkiewicz, nawiązując do Tuska, który będąc jeszcze w opozycji publicznie na demonstracji cytował fragment wiersza Czesława Miłosza i te słowa dedykował owcześnie rządzącemu PiS-owi.
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy. I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta
— mówił wówczas Tusk. Oczywiście nie poniósł za to żadnych konsekwencji zapewne między innymi dlatego, że nie wymienił konkretnych osób - podobnie jak teraz Bąkiewicz.
Ja nie powiedziałem, że trzeba to robić z konkretną osobą, po drugie jesteśmy w sytuacji zupełnie innej, w takiej, w której w mojej ocenie Polska jest narażona nie tylko na utratę suwerenności, ale i niepodległości. (…) Każdy element polskiego życia jest niszczony, jesteśmy poddawani ogromnej presji, a rząd Donalda Tuska realizuje tę wrogą agendę
— alarmował Bąkiewicz.
Żyjemy w XVIII wieku, to jest końcówka przed rozbiorami. Albo się obudzimy i powołamy z tymi kosami Polaków do oporu politycznego i ewentualnych rozliczeń w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem, albo pochowajmy głowy w piasek i udawajmy, że problemu nie ma. Nas będą rozliczali nie tylko nasi potomkowie, ale i historia. Dzisiaj być może decydują się losy naszej oczyjzzny na zawsze
— mówił twórca Ruchu Obrony Granic.
