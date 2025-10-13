Premierowi nawet nie chce się wytłumaczyć ze słów o „roku przełomu”, więc rozżalonych naukowców ignoruje, czyli w istocie odsyła „na drzewo”.
Jeśli ktoś sądził, że przyszłość Polski, przyszłość żyjących obecnie dzieci i młodzieży niszczona jest tylko w ministerstwie edukacji, zarządzanym przez Barbarę Nowacką (będącą pod specjalną opieką premiera Donalda Tuska), był w „mylnym błędzie”. Przyszłość niszczona jest także przez to, jak premier Tusk i jego minister finansów Andrzej Domański traktują polską naukę. Wychodzi na to, że edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe są największym wrogiem obecnej władzy. Co wskazywałoby na to, że trzeci rząd Donalda Tuska jest rozsadnikiem ciemnoty, nieuctwa i ignorancji.
O tym, co złego dzieje się w nauce szczególnie głośno zaczęło być po tym, jak…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743041-tusk-mamil-priorytetem-innowacyjnosci-nauki-i-wiedzy