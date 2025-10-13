Reprezentacja Polski pokonała wczoraj Litwę 2:0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, a z trybun w Kownie to spotkanie oglądali m.in. premierzy Polski i Litwy. Donald Tusk jednak nie będzie mógł wspominać tego wieczora zbyt dobrze - kibice z Polski skandowali znane hasło „Donald matole, twój rząd obalą kibole”, pojawił się też wymierzony w Tuska transparent. Donald Tusk zapewne zdaje sobie sprawę z tego, jak niepopularny wśród polskich kibiców i być może m.in. z tego powodu zdecydował się pochwalić w mediach tym, że wręczył polskim dzieciom z Wilna bilety na mecz, piłki i szaliki.
Z takimi kibicami nie mogło być inaczej!
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Wynik wiadomo najważniejszy, chociaż co najmniej równie ważne dla mnie było to, że widziałem polskie dzieciaki z Wilna. Zaprosiłem ich na mecz, mieliśmy dla nich bilety. Przyjechały kibicować polskiej drużynie
— mówi na wspomnianym nagraniu Tusk.
Następnie w nagraniu pokazano fragment z autokaru, gdzie Donald Tusk postanowił zagaić do dzieci.
A kto wygra mecz?
— pytał młodych kibiców Tusk, a Ci podawali wyniki.
Dostali ode mnie po szaliku biało-czerwonym, po piłce i rzeczywiście dopingowali tak, jak obiecali. To na pewno miało wpływ na ten wynik i na grę biało-czerwonych
— pochwalił się Tusk.
Na marginesie warto wspomnieć o wpadce Kancelarii Premiera, informującej o akcji Tuska. Polskie dzieci z Wilna nazwała „polonijnymi”, co zauważył m.in. ks. Jarosław Wąsowicz, związany ze środowiskami kibicowskimi.
Fala komentarzy
PR-owa akcja Tuska wywołała falę krytyki w sieci.
Musiało zaboleć
— stwierdziła Anna Zalewska, europosłanka PiS, zamiesczając zdjęcia antytuskowego transparentu z meczu Polska-Litwa.
A później cały autokar dzieciaków zaśpiewał: „Donald matole twój rząd obalą kibole!”
— napisał Dariook, użytkownik X.
Fakt. Polscy kibice zabrali głos po Polsku. Przetłumaczyłeś pani Premier Litwy co skandowali?
— zapytał 𝕽𝖎𝖋𝖑𝖊𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖗, użytkownik X.
Ocieplanie wizerunku od rana? Nowe, nie znałem
— podkreślił Sebastian Meitz, użytkownik X.
Nie mogło być inaczej. Znowu by się wszystko udało, gdyby nie Ci wstrętni kibice.
— napisała Edyta Kowalskia, użytkowniczka X.
Jak widać, Donald Tusk bardzo stara się ocieplić swój wizerunek w oczach kibiców. Dobrze chociaż, że na tej piarowej akcji skorzystały polskie dzieci z Wilna.
