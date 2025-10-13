Prawo i Sprawiedliwość na platformie X przedstawiło fatalny bilans dwóch lat rządu Donalda Tuska. „Fala kłamstwa, która doprowadziła ich do władzy, nieustannie trwa… Wystarczy! Polacy, czas otworzyć oczy!” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dwa lata rządów Tuska to #2lataChaosu w finansach i gospodarce. Zatrzymane inwestycje, rosnące bezrobocie, rekordowe zadłużenie. To bilans ich „sukcesu”
— napisano na profilu PiS-u na platformie X, do którego załączono wymowną infografikę.
Brak kwoty wolnej 60 tys. zł w PIT,
Brak dobrowolnego ZUS i kasowego PIT,
Rekordowe zadłużenie,
Zmarnowane środki z KΡΟ,
Grupowe zwolnienia,
Wyhamowanie strategicznych inwestycji,
Wzrost bezrobocia,
Brak inwestycji w MŚP,
Porażka z Ministerstwem Przemysłu
— to „dokonania” dwóch lat sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska, które przedstawiło na swojej grafice PiS.
Prezes PiS: Oszustwa Tuska nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością
W sprawie fatalnego bilansu rządu Tuska głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Będą Wam wmawiali, że jest lepiej, taniej, a obietnice zostały spełnione. Oszustwa Tuska nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością. Zafundowali za to rozczarowanie, bezczelne łamanie prawa i 2 lata chaosu. Fala kłamstwa, która doprowadziła ich do władzy, nieustannie trwa… Wystarczy! Polacy, czas otworzyć oczy!
— napisał na X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Inni politycy PiS również krytycznie odnieśli się do „dokonań” rządu Tuska.
2 lata Tuska = #2lataChaosu w finansach i gospodarce. Rekordy niespełnionych obietnic i zadłużenia pobite. Bezrobocie rośnie. Rolnicy na skraju bankructwa. A kolejne unijne podatki i szaleństwa Brukseli czekają już na wprowadzenie… Czy Polska przetrwa kolejne 24 miesiące z tymi nieudacznikami u władzy?
— zaznaczył Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
Tusk zadłuża, blokuje, marnuje. Polska zasługuje na więcej
— stwierdził Piotr Müller, europoseł PiS.
Mijają dwa lata od objęcia władzy przez obecny rząd! To czas straconych szans, niespełnionych obietnic i pogarszających się warunków życia
— napisał Bartosz Kownacki, poseł PiS.
Dwa lata rządów Tuska to #2lataChaosu w finansach i gospodarce. Zatrzymane inwestycje, rosnące bezrobocie, rekordowe zadłużenie. To bilans ich „sukcesu”
— podkreśliła Anna Zalewska, europosłanka PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743033-fatalny-bilans-rzadow-tuska-prezes-pis-czas-otworzyc-oczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.