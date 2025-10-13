KOMENTARZE

PiS przedstawia fatalny bilans dwóch lat rządów Tuska! Jarosław Kaczyński: Fala kłamstw władzy trwa. Polacy, czas otworzyć oczy!

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prawo i Sprawiedliwość na platformie X przedstawiło fatalny bilans dwóch lat rządu Donalda Tuska. „Fala kłamstwa, która doprowadziła ich do władzy, nieustannie trwa… Wystarczy! Polacy, czas otworzyć oczy!” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dwa lata rządów Tuska to #2lataChaosu w finansach i gospodarce. Zatrzymane inwestycje, rosnące bezrobocie, rekordowe zadłużenie. To bilans ich „sukcesu”

— napisano na profilu PiS-u na platformie X, do którego załączono wymowną infografikę.

Brak kwoty wolnej 60 tys. zł w PIT,

Brak dobrowolnego ZUS i kasowego PIT,

Rekordowe zadłużenie,

Zmarnowane środki z KΡΟ,

Grupowe zwolnienia,

Wyhamowanie strategicznych inwestycji,

Wzrost bezrobocia,

Brak inwestycji w MŚP,

Porażka z Ministerstwem Przemysłu

— to „dokonania” dwóch lat sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska, które przedstawiło na swojej grafice PiS.

Prezes PiS: Oszustwa Tuska nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością

W sprawie fatalnego bilansu rządu Tuska głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Będą Wam wmawiali, że jest lepiej, taniej, a obietnice zostały spełnione. Oszustwa Tuska nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością. Zafundowali za to rozczarowanie, bezczelne łamanie prawa i 2 lata chaosu. Fala kłamstwa, która doprowadziła ich do władzy, nieustannie trwa… Wystarczy! Polacy, czas otworzyć oczy!

— napisał na X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Inni politycy PiS również krytycznie odnieśli się do „dokonań” rządu Tuska.

2 lata Tuska = #2lataChaosu w finansach i gospodarce. Rekordy niespełnionych obietnic i zadłużenia pobite. Bezrobocie rośnie. Rolnicy na skraju bankructwa. A kolejne unijne podatki i szaleństwa Brukseli czekają już na wprowadzenie… Czy Polska przetrwa kolejne 24 miesiące z tymi nieudacznikami u władzy?

— zaznaczył Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.

Tusk zadłuża, blokuje, marnuje. Polska zasługuje na więcej

— stwierdził Piotr Müller, europoseł PiS.

Mijają dwa lata od objęcia władzy przez obecny rząd! To czas straconych szans, niespełnionych obietnic i pogarszających się warunków życia

— napisał Bartosz Kownacki, poseł PiS.

Dwa lata rządów Tuska to #2lataChaosu w finansach i gospodarce. Zatrzymane inwestycje, rosnące bezrobocie, rekordowe zadłużenie. To bilans ich „sukcesu”

— podkreśliła Anna Zalewska, europosłanka PiS.

tkwl/X

