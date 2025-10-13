Posłowie PiS podczas dzisiejszej konferencji przed Ministerstwem Finansów podsumowali prawie dwuletnie rządy koalicji 13 grudnia w kontekście sytuacji gospodarczej państwa. Parlamentarzyści opozycji zwracali uwagę, że dwa lata od wyborów parlamentarnych to czas „chaosu, bezradności i braku kompetencji”. „To są już trzy budżety tej koalicji, wszystkie z gigantycznymi deficytami” - powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk. „Tę bandę Tuska i Domańskiego za katastrofę finansów publicznych, za to, że zarządzają strachem, za rozwalanie polskiej gospodarki, za bezrobocie, za biedę, za rozdawanie jachtów - rozliczymy” - podkreślił natomiast Janusz Kowalski.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Finansów poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że „po dwóch latach od wyborów realizacja obietnic wyborczych jest w zasadzie żadna”. Wymienił w tym kontekście m.in. zapowiedzi zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Skrytykował też stan finansów państwa.
To są już trzy budżety tej koalicji, wszystkie z gigantycznymi deficytami. W 2024 r. wykonany budżet - 211 miliardów zł deficytu. Tegoroczny - 289 miliardów zł, i najprawdopodobniej w takiej wysokości zostanie wykonany. I wreszcie to przedłożenie na rok następny - 271 miliardów. Same deficyty budżetowe to 770 miliardów
— mówił.
Jest to najszybsze tempo przyrostu długu w całej UE. Realizacja zobowiązań wyborczych jest właściwie żadna
— wskazał polityk.
Standarowych zobowiązań wyborczych wręcz ta koalicja się, można powiedzieć, wstydzi. Mam tutaj na myśli tę propozycję 60-tysięcznej kwoty wolnej od podatku
— powiedział poseł.
Po wielokroć mówił o tym premier Tusk, ba, człowiek, który rządzi w tym budynku, pan minister Domański nagrał z innymi politykami Platformy spot wyborczy, w którym informował o tym, że jeżeli ta kwota wejdzie w życie, to emerytury do 5 tysięcy, a wynagrodzenia do 6 tysięcy będą zwolnione z podatku dochodowego
— kontynuował Kuźmiuk.
Kuźmiuk: Koalicja dopuściła się oszustwa wyborczego, zamachu na demokrację
W ocenie parlamentarzysty opozycji, koalicja Tuska najzwyczajniej w świecie oszukała wyborców.
Ten człowiek rządzi dwa lata i w oczywisty sposób nie zrealizował tej obietnicy wyborczej. Co więcej, wysłał na jesieni 2024 r. do Brukseli plan budżetowo-strukturalny, w którym zobowiązał się, że Polska do roku 2028 włącznie ani nie podwyższy kwoty wolnej od podatku, ani nawet nie zwaloryzuje progów podatkowych
— podkreślił Kuźmiuk.
To jest klasyczne oszustwo wyborcze, złożenie obietnicy wyborczej z zamiarem jej niezrealizowania. To jest, można powiedzieć śmiało, zamach na demokrację, bo jeżeli partia polityczna składa deklaracje wyborcze, mając świadomość, że nigdy tej obietnicy nie zrealizuje, to po prostu oszukuje wyborców
— zwrócił uwagę.
„Chaos, bezradność, brak kompetencji”
Poseł Olga Semeniuk-Patkowska oceniła rządy obecnej koalicji jako „dwa lata chaosu, bezradności i braku kompetencji”. Skrytykowała sytuację związaną z Ministerstwem Przemysłu, które powstało w 2024 roku w Katowicach, a które w tym roku w wyniku rekonstrukcji rządu zostało zlikwidowane.
Dwa lata temu obsadzono ministra, dyrektorów, ale również powstała w ramach ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość przyjętej o Funduszu Transformacji Śląska spółka. W skład tej spółki oczywiście wchodzi zarząd. W tym zarządzie znajduje się prezes, jego zastępcy. Co powstało po dwóch latach merytorycznie w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, ośrodków pracy na terenach górniczych i okołogórniczych? Nic. Czy pensje co miesiąc były wypłacane? Były. Czy ministerstwo funkcjonuje? Nie funkcjonuje
— zauważyła.
Semeniuk-Patkowska wymieniła też inne niespełnione obietnice rządu, dotyczące m.in. wypłacanie tzw. chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia. Skrytykowała także Krajowy Plan Odbudowy, który - jak mówiła - zapewnił pieniądze „dla rodzin posłów Platformy Obywatelskiej, pieniądze dla swoich”.
Poseł Andrzej Kosztowniak zwrócił uwagę na niezrealizowane obietnice rządu związane ze środowiskiem akademickim. Wymienił m.in. zapowiadane akademiki za złotówkę czy tanie kredyty mieszkaniowe.
Skala kłamstwa, ale i również nieumiejętności zarządzania naszym państwem w przypadku tych dwóch lat, obnażyła tę grupę ludzi w sposób wyjątkowy. Ten rząd już nie powinien istnieć
— ocenił poseł.
Kowalski: Domański nie znajdzie pracy nawet w warzywniaku
Według posła Janusza Kowalskiego, „katastrofa finansów publicznych ma dzisiaj twarz Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego”.
Oni złożyli sto obietnic, żadnych obietnic nie dotrzymali. Ale my składamy jedną podstawową obietnicę - tę bandę Tuska i Domańskiego za katastrofę finansów publicznych, za to, że zarządzają strachem, za rozwalanie polskiej gospodarki, za bezrobocie, za biedę, za rozdawanie jachtów rozliczymy
— podkreślił Janusz Kowalski.
Andrzej Domański za dwa lata nie znajdzie pracy nawet w warzywniaku. Realizuje nawet nie scenariusz grecki, ale to będzie scenariusz polski
— dodał.
Andrzej Domański, który stanie przed Trybunałem Stanu i nie tylko za to, że zabrał bezprawnie Prawu i Sprawiedliwości pieniądze, łamiąc prawo, ale za wszystkie te decyzje, które tutaj podejmował dla Donalda Tuska, doprowadzając do katastrofy finansów publicznych
— podkreślił parlamentarzysta.
https://wpolityce.pl/polityka/743031-pis-katastrofa-w-finansach-ma-twarz-tuska-i-domanskiego
