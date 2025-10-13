”Pan minister Żurek próbuje wjechać taranem w polski system praworządności, próbuje go rozmontować, wprowadza jeszcze większy chaos, próbuje dolewać oliwy do ognia w tym płonącym już systemie polskiej sprawiedliwości, podpalanym przez środowiska, które prezentuje pan minister Żurek. To nie jest żadne lekarstwo, to jest trucizna dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, która wprowadzi chaos” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta RP.
Zbigniew Bogucki odniósł się w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim w programie „Kontra” do zapewnień premiera Donalda Tuska, że Polska od jego rządami miała sobie poradzić z kryzysem migracyjnym i nie dopuścić do realizacji paktu migracyjnego. Co istotne, w narracji szefa rządu zabrakło jednej, bardzo…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743027-bogucki-pan-zurek-przeminie-a-sedziowie-beda-orzekac-dalej