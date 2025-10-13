Adam Szejnfeld, senator Koalicji Obywatelskiej, postanowił podzielić się w mediach społecznościowych swoimi „złotymi myślami”, a przy okazji - obraził połowę swoich rodaków. „Czytam właśnie na FB, że: „’Kaczyński stworzył swoją Polskę, Polskę chamów, złodziei, szm… i kur…twa. Polskę patologii’”- napisał, załączając „artystyczne” zdjęcie z zatroskaną miną, filiżanką kawy i malowniczym widokiem z okna.
Choć widzieliśmy już wiele hejterskich zachowań w wykonaniu polityków i zwolenników Koalicji Obywatelskiej i wiele razy widzieliśmy, jaką pogardą darzą nie tylko polityków, ale i wyborców PiS, to jednak czegoś takiego jeszcze Państwo nie widzieli. Bo trudno spodziewać się takiego języka po senatorze Rzeczypospolitej Polskiej, prawniku, człowieku z wyższym wykształceniem i partii, która chce jawić się jako ekipa „Troskliwych Misiów”, pełnych empatii i „walczących” z hejtem.
Jadowita kawusia senatora Szejnfelda
No chyba, że jest to Adam Szejnfeld.
Czytam właśnie na FB, że: „Kaczyński stworzył swoją Polskę, Polskę chamów, złodziei, szm… i kur…twa. Polskę patologii”…. Czy zgadzacie się z tym, czy nie?
— pyta na portalu X i Facebooku. Do wpisów na obu portalach dołączył „artystyczne zdjęcie”, na którym pogrążony w zadumie stoi przy oknie i delektuje się filiżanką kawy.
A może nie bardzo jest w stanie się delektować, bo przeszkadzają mu w tym „chamy, złodzieje, szm…, kur… i patologia”?
Już nie musiał Pan zamieszczać żadnego patetycznego tekstu. Z samego zdjęcia wali po oczach, kto jest arystokratą i elitą, a nie chamem i patologią
— skomentował poseł PiS Paweł Szrot.
