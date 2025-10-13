„Weszliśmy w nową erę patologii - pod czujnym nadzorem ministra Żurka” - napisał na platformie X poseł Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. W ten sposób polityk opozycji skomentował komunikat Prokuratury Okręgowej w sprawie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa o umorzeniu postępowania przeciwko m.in. Sławomirowi Nowakowi. „W ‘uśmiechniętej Polsce’ prokuratura ma nową misję – bronić znajomych premiera Tuska” - napisał Ziobro, zwracając uwagę, że prokurator odwołuje się tutaj de facto nie od umorzenia, lecz… własnego oskarżenia.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 października złożyła zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu sprawy m.in. Sławomira Nowaka. Do zaskakującej treści komunikatu o zażaleniu odniosło się Stowarzyszenie Ad Vocem.
Z tego komunikatu wynika, że głównym przedmiotem złożonego środka odwoławczego są dywagacje, czy Sąd może umorzyć postępowanie na posiedzeniu organizacyjnym. To jest problem procesowy wtórny dla oceny dowodów w sprawie. Ten komunikat wręcz kwestionuje zasadność skierowania aktu oskarżenia
— czytamy na profilu stowarzyszenia na portalu X.
Ziobro o misji prokuratury w „uśmiechniętej Polsce”
Głos w sprawie dziwacznego zażalenia zabrał także Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i były Prokurator Generalny.
W „uśmiechniętej Polsce” prokuratura ma nową misję – bronić znajomych premiera Tuska. Sądy nie potrzebują już procesów, by uznawać ich za niewinnych. A gdy w sprawie Nowaka prokurator odwołuje się nie od umorzenia, tylko… od własnego oskarżenia!!! – wiadomo, że weszliśmy w nową erę patologii – pod czujnym nadzorem ministra Żurka. Tusk doskonale wiedział, po co go powoływał
— napisał.
