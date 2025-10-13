Kilka dni temu portal wp.pl poinformował, że Sławomir Nowak we wrześniu wrócił do biznesu. Teraz zasiada w Radzie Nadzorczej firmy Texom, która sponsoruje Wisłę Kraków i realizuje szereg ważnych dla państwa inwestycji. Jak ustalił dziennikarz Piotr Nisztor, Texom realizuje obecnie m.in. kontrakt budowlany zlecony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, która wcześniej oskarżyła Sławomira Nowaka.
Pod koniec września opinię publiczną zbulwersowała decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, który zdecydował o umorzeniu sprawy tzw. „polskiego wątku” afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Były minister transportu w grudniu 2021 r. został oskarżony o popełnienie kilkanaście przestępstw o charakterze kryminalnym. Chodziło o załatwianie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa w zamian za łapówki. We wrześniu obrońcy Sławomira Nowaka wnieśli o umorzenie, a prokurator do tego wniosku się przychylił.
Pod wpływem społecznej presji Prokuratura Okręgowa w Warszawie zażaliła jednak decyzję Sądu Rejonowego o umorzeniu tzw. polskiego wątku sprawy Sławomira Nowaka. W uzasadnieniu tego stanowiska stwierdzono, że nie ma pewności, czy asesor sądowy Arkadiusza Domasat z Sądu Rejonowego taką decyzję mógł podjąć.
Spadł na cztery łapy
W tym samym czasie media obiegła informacja, że Sławomir Nowak nie czekając na zakończenie swojej sprawy, trafił do Rady Nadzorczej firmy budowlanej Texom Jak podał portal „Niezlaeżna”, dziennikarz śledczy Telewizji Republika Piotr Nisztor miał ustalić, że firma realizuje kontrakt zlecony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, tę samą, która oskarżyła Sławomira Nowaka o korupcję.
Według portalu przetargi.egospodarka.pl firma Texom S.A., do której RN wszedł Sławomir Nowak, realizuje kontrakt zlecony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, która oskarżyła Sławomira Nowaka
— napisał w mediach społecznościowych autor artykułu Piotr Nisztor.
Polska firma budowlana realizująca roboty budowlane w formule generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską”
— cytuje opis działalności spółki „Niezlaeżna” z jej stron internetowych. Okazuje się jednak, że według ustaleń Nisztora, budowy prowadzone przez firmę, w której zasiada Nowak, są specyficzne, mają mieć charakter inwestycji strategicznych.
Oskarżony o korupcję Sławomir Nowak, jako członek RN Texom nadzoruje np. budowę hali dla jednostki wojskowej w Wesołej. Ciekawe czy SKW monitoruje inwestycje? Oprócz tego spółka buduje też kwatery dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Raciborzu
— dodał w kolejnym wpisie Nisztor.
„Nowa era patologii”
Bez wątpienia Sławomir Nowak w najbliższych dniach będzie w centrum uwagi opinii publicznej. Chodzi nie tylko o decyzję sądu, który zajmie się zażaleniem na umorzenie sprawy w tzw. wątku polskim. Wieloletni bliski współpracownik Donalda Tuska będzie prześwietlany przez media w związku ze swoją biznesową działalnością. Już teraz pojawiają się komentarze dotyczące spektakularnej reaktywacji Nowaka i zachowania prokuratury kierowanej przez Waldemara Żurka.
Jaki ten świat mały…
— skomentowało w mediach społecznościowych Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
