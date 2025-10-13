„Apeluję do posła Mentzena: trochę spokoju, bo jeżeli chcemy w przyszłości współpracować, jeżeli pakt senacki ma mieć w ogóle szanse zaistnienia, to naprawdę takie dyskusje czy tego rodzaju narracja nie jest nikomu potrzebna” - powiedział poseł PiS Krzysztof Szczucki. Polityk bardzo krytycznie skomentował też rozporządzenie ministra Żurka, które de facto likwiduje system losowania sędziów. „Wzywam polskich sędziów do tego, żeby przestrzegali Konstytucji i nakazów z niej płynących, a ta sama Konstytucja tak naprawdę nakazuje im zbojkotować rozporządzenie, które jest z nią niezgodne” - podkreślił.
Poseł PiS Krzysztof Szczucki skomentował w Radiu Zet sprawę paktu migracyjnego i zaznaczył, że rząd póki co nie ma prawa do wielkiego zadowolenia. Podkreślił, że nie ma na razie żadnych konkretów, a jedynie zapowiedzi.
Absolutnie [nic rząd - red.] nie osiągnął
— zaznaczył Szczucki.
Jeszcze nic nie wiadomo, to są tylko pewne zapowiedzi, że Polska może będzie wyłączona z obowiązku relokacji, obowiązku daniny […] nie ma żadnego dokumentu
— ciągnął dalej.
Sukcesem będzie, jeżeli Polska zostanie wyłączona z tego paktu i jak mówił prezes Kaczyński […] i tak nie powinniśmy wtedy jakoś bardzo się z tego cieszyć, bo to będzie wyłączenie czasowe
— podkreślił.
Niezdecydowany Mentzen
Były szef Rządowego Bira Legislacji był też pytany o Sławomira Mentzena i jego zarzuty dot. rzekomej hipokryzji PiS ws. migracji.
Ja nie rozumiem posła Sławomira Mentzena, tzn. albo on chce rzeczywiście tak, jak twierdzi, odsunąć Donalda Tuska od władzy, a to może zrobić tylko we współpracy z największą partią opozycyjną, liderem opozycji w sondażach, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, albo chce Tuska u władzy utrzymać, krytykując Prawo i Sprawiedliwość i wykorzystując ku temu argumenty zupełnie bezpodstawne
— wskazywał Szczucki
Niech Sławomir Mentzen się zdecyduje, czy jest z Tuskiem, czy przeciw Tuskowi
— uzupełnił.
Pakt senacki prawicy
W kwestii potencjalnego paktu senackiego PiS i Konfederacji Szczucki zapewnił, że jest bardzo pozytywnie nastawiony do tej idei. Zauważył jednak, że Sławomir Mentzen musiałby powściągnąć swoją niechęć do Jarosława Kaczyńskiego i ograniczyć dawanie upustu swym negatywnym emocjom wobec PiS.
Ja chciałbym, żebyśmy mieli większość w Senacie i badania dzisiaj pokazują, że taką większość może mieć pakt prawicowy, czyli także Konfederacji razem z Prawem i Sprawiedliwością, tylko jeżeli Sławomir Mentzen dalej będzie nakręcał tę spiralę nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości i wobec Jarosława Kaczyńskiego, to trudno może być później rozmawiać, tak po prostu po ludzku
— ocenił Krzysztof Szczucki.
Ewidentnie Sławomir Mentzen odsądzał prezesa Jarosława Kaczyńskiego od czci i wiary
— kontynuował.
Apeluję do posła Mentzena: trochę spokoju, bo jeżeli chcemy w przyszłości współpracować, jeżeli pakt senacki ma mieć w ogóle szanse zaistnienia, to naprawdę takie dyskusje czy tego rodzaju narracja nie jest nikomu potrzebna
— dodał.
Szczucki przyznał, że zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego w konsolidowanie prawicowego paktu senackiego mogłoby odnieść pozytywny skutek.
Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ Pałac Prezydencki i pan prezydent siłą rzeczy jest poza bieżącym sporem politycznym, ale tu już trzeba zapytać bezpośrednio pana prezydenta, czy widzi siebie w tej roli
— oznajmił b. szef MEiN.
Chaos w wymiarze sprawiedliwości
Prowadzący Bogdan Rymanowski pytał swojego gościa o spuściznę rządów PiS w zakresie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Uważam, że nie wszystkie reformy wymiaru sprawiedliwości w naszych czasach były, delikatnie mówiąc, udane
— przyznał Krzysztof Szczucki.
Niektórzy mówią „analiza wsteczna zawsze skuteczna”, tzn. pewne wady czy zasadnicze wady różnych rozwiązań widzimy po jakimś czasie
— wskazywał.
Uważam, że rzeczywiście sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, należało ten wybór unieważnić w zakresie dwóch, a nie pięciu […] tego nie przyznam [że PiS doprowadził do utraty wiarygodności TK - red.], bo ten proces rozpoczęła Platforma Obywatelska, wybierając sędziów na zapas, to jest kluczowy problem
— wyjaśniał Szczucki.
Kwestia ogłaszania wyroków. Uważam, że to, co robi dzisiaj Donald Tusk, skandaliczne, bo on łamie Konstytucję, łamie prawo [nie ogłaszając wyroków TK - red.], ale szuka sobie podstaw [w postawie Beaty Szydło za rządów PiS - red., oczywiście były inne powody, inny kontekst, inne podstawy, ale jest to łatwe wytłumaczenie dla Donalda Tuska, błędne, ale w oczach opinii publicznej może się wydawać wiarygodne
— dodał.
Uroszczenia Żurka
Szczucki skrytykował też działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, zwłaszcza w kontekście rozporządzenia dot. likwidacji systemu losowania sędziów.
To nielegalne rozporządzenie dotyczące zmiany sposobu dobierania sędziów do składu, nielegalne, bo niezgodne z ustawą
— zapewniał poseł PiS.
Ono będzie obowiązywać, ale sędziowie zgodnie z Konstytucją podlegają Konstytucji i ustawom, więc tak naprawdę powinni nie przestrzegać tego rozporządzenia, które z ustawą jest wprost niezgodne
— uzupełnił.
Wzywam polskich sędziów do tego, żeby przestrzegali Konstytucji i nakazów z niej płynących, a ta sama Konstytucja tak naprawdę nakazuje im zbojkotować rozporządzenie, które jest z nią niezgodne
— zaapelował Krzysztof Szczucki.
