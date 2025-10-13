Prawie połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera; przeciwnikami zmiany szefa rządu jest 32 proc. respondentów, a 21 proc. nie ma zdania - wynika z badania Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM.
Według sondażu, 47 procent Polaków opowiada się za zmianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany.
32 proc. badanych jest przeciwnych odwołaniu obecnego szefa rządu (17 proc. zdecydowanie nie), a 21 proc. nie ma na ten temat zdania.
Wysoki odsetek niezdecydowanych wskazuje, że debata wokół przywództwa w Koalicji Obywatelskiej wciąż pozostaje otwarta - zarówno dla działań rządzących, jak i dla opozycji, która będzie starała się przekonać tę grupę, by wyraźniej opowiedziała się po jednej ze stron
Młodzi Polacy najbardziej chcą zmiany premiera
Wyniki rozkładu odpowiedzi według wieku pokazują, że największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje „zdecydowanie tak” (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W grupie najstarszych ankietowanych (60+) 42 proc. nie chce zmiany premiera.
Z badania wynika też, że zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą.
Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobne zdanie wyrazili ankietowani, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego: przeciwnych odwołaniu obecnego premiera jest 66 proc. wyborców głosujących na Trzaskowskiego w I turze i 57 proc. w II turze.
Sondaż przeprowadzono na grupie 1000 respondentów.
