Polski Ład i PO. Morawiecki publikuje spot: "Zabieram was na szczyt hipokryzji". Widzimy m.in. Zembaczyńskiego i Rutnickiego

Sprawdź kadr ze spotu i wpis byłego premiera w serwisie X / autor: X/Mateusz Morawiecki
Polski Ład, choć był zaciekle krytykowany i wyśmiewany przez polityków PO, a następnie został przez nich zlikwidowany, jest teraz… wykorzystywany przez nich do chwalenia się realizacją inwestycji! „Zobaczcie jakimi hipokrytami są posłowie Koalicji Obywatelskiej!” - napisał szef EKR, były premier Mateusz Morawiecki, publikując spot w mediach społecznościowych.

Hipokryzja PO wobec inwestycji z Polskiego Ładu

Zabieram was na szczyt hipokryzji Platformy Obywatelskiej. Otóż znacie zapewne program inwestycji strategicznych Polski Ład. Tak, to ten, w ramach którego samorządy, od najmniejszych polskich gmin, po wielkie miasta, realizowały inwestycje za dziesiątki miliardów złotych. To ten program, który tak zaciekle był krytykowany i wyśmiewany przez polityków PO. Aż w końcu przez nich zlikwidowany

— pada w nagraniu.

A co dzieje się teraz? Ci sami geniusze chwalą się inwestycjami, które powstały dzięki temu programowi

— dodaje narrator.

Zembaczyński, Wcisło i Rutnicki

Jako przykład podano m.in. posła KO Witolda Zembaczyńskiego.

Ten od ośmiu gwiazdek, zachwala miejski stadion w Prudniku. A tutaj europosłanka Marta Wcisło przecina wstęgę na otwarciu nowego mostu sfinansowanego w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A tu pan Rutnicki chciał podkraść inwestycję. Jednak internauci szybko go zweryfikowali

— wymieniono.

Jak słyszymy w podsumowaniu, „przykładów hipokryzji jest wiele”.

Ale to dobrze. To znak, że rządowy fundusz Polski Ład był trafionym programem

— puentuje narrator w spocie opublikowanym przez Mateusza Morawieckiego.

