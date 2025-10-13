Polski Ład, choć był zaciekle krytykowany i wyśmiewany przez polityków PO, a następnie został przez nich zlikwidowany, jest teraz… wykorzystywany przez nich do chwalenia się realizacją inwestycji! „Zobaczcie jakimi hipokrytami są posłowie Koalicji Obywatelskiej!” - napisał szef EKR, były premier Mateusz Morawiecki, publikując spot w mediach społecznościowych.
Hipokryzja PO wobec inwestycji z Polskiego Ładu
Zabieram was na szczyt hipokryzji Platformy Obywatelskiej. Otóż znacie zapewne program inwestycji strategicznych Polski Ład. Tak, to ten, w ramach którego samorządy, od najmniejszych polskich gmin, po wielkie miasta, realizowały inwestycje za dziesiątki miliardów złotych. To ten program, który tak zaciekle był krytykowany i wyśmiewany przez polityków PO. Aż w końcu przez nich zlikwidowany
— pada w nagraniu.
A co dzieje się teraz? Ci sami geniusze chwalą się inwestycjami, które powstały dzięki temu programowi
— dodaje narrator.
Zembaczyński, Wcisło i Rutnicki
Jako przykład podano m.in. posła KO Witolda Zembaczyńskiego.
Ten od ośmiu gwiazdek, zachwala miejski stadion w Prudniku. A tutaj europosłanka Marta Wcisło przecina wstęgę na otwarciu nowego mostu sfinansowanego w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A tu pan Rutnicki chciał podkraść inwestycję. Jednak internauci szybko go zweryfikowali
— wymieniono.
Jak słyszymy w podsumowaniu, „przykładów hipokryzji jest wiele”.
Ale to dobrze. To znak, że rządowy fundusz Polski Ład był trafionym programem
— puentuje narrator w spocie opublikowanym przez Mateusza Morawieckiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743012-polski-lad-i-po-zabieram-was-na-szczyt-hipokryzji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.