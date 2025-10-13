„Prezydent twardo wypełnił swoją obietnicę. Napisał bardzo stanowczy list do Ursuli von Leyen. Zobaczymy, jakie decyzje w najbliższym czasie, ale już widać, że z Brukseli zaczynają pobrzmiewać takie głosy, że przecież Polska przyjęła Ukraińców, że Polska broni granicy wschodniej” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 szef prezydenckiego biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
W tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki napisał w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca Komisji uwzględni ten fakt w swych działaniach.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w liście do szefowej KE przypomniał o swojej wyborczej obietnicy. „Nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji w Polsce”…
