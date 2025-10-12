Premier Donald Tusk wybrał się do Kowna, by wspólnie z premier Litwy Ingą Ruginiene obejrzeć na stadionie mecz eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska-Litwa. Powitanie, jakie Tuskowi zgotowali polscy kibice, na pewno jednak kompletnie rozmijało się z jego oczekiwaniami. Na trybunach pojawił się wymierzony w Tuska transparent, kibice skandowali też dobrze znane w Polsce hasło odnoszące się do obecnego premiera.
Już w czasie meczu na stadionie niosło się dobrze znane z ubiegłych lat hasło „Donald matole, twój rząd obalą kibole”.
Ponadto na trybunach pojawił się transparent - być może kibiców Lechii Gdańsk - o następującej treści: „Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski”. Wcześniej właśnie kibice Lechii Gdańsk podczas ligowego meczu z Motorem Lublin wywiesili transparent o treści: „Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii”. Skandowali za to imię i nazwisko obecnego prezydenta Karola Nawrockiego.
Jak widać, jeśli premier Litwy jeszcze nie wiedziała, jak Donalda Tuska ocenia środowisko kibicowskie z Polski, to teraz wie o tym doskonale.
CZYTAJ TAKŻE: Nie będzie można obejrzeć meczu Polska-Litwa do końca? Neo-TVP skarży się na „obcą ingerencję w łącza satelitarne”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742997-tak-kibice-powitali-tuska-na-trybunach-donald-matole
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.