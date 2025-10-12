Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik na platformie X w butny sposób starał się tłumaczyć, dlaczego jest przeciwko rozliczaniu przez polityków „kilometrówek” na podobnych zasadach, jak wygląda to w prywatnych firmach. „Nie wyobrażam sobie, by poseł miał się ‘spowiadać’ ,gdzie był i z kim rozmawiał” - argumentował swoje stanowisko Ćwik.
Tak sobie ostatnio myślałem, że mamy niesamowitą klasę polityczną.
1. Nie chcą ucywilizowania zasad rozliczania kilometrówek i lotów po kraju.
2. Nie chcą wprowadzenia zakazu sprzedaży i spożycia alkoholu na terenie parlamentu.
3. Nie chcą wprowadzenia możliwości badania się alkomatem.
Bo to byłoby ograniczeniem wolności sprawowania mandatu. Dobrze się bawią, dobrze
— napisał Radosław Karbowski, publicysta.
Skoro już Pan tak wszystko sprawdza to nie zwrócił Pan uwagi, że Razem nie ujawnia na BIP kosztów najmu lokalu na siedzibę partii a jednocześnie pod tym samym adresem wszyscy posłowie z Razem mają biura poselskie, za które płaci Kancelaria Sejmu?
— zareagował na powyższy wpis Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050.
Dziękuję. A w jaki sposób odniesie się Pan do treści postu?
— odpowiedział na stanowisko posła Polski 2050 Karbowski.
Kilometrówki - bardzo dobrze, że nagłaśnia Pan przypadki skrajne i niech wyborcy rozliczą. Nie wyobrażam sobie by poseł miał się „spowiadać” gdzie był i z kim rozmawiał. Sam dużo jeżdżę autem, bo mieszkam gdzie mieszkam, 0 lotów, 0 pociągów. Alko w Sejmie - walizki mają strażnicy sprawdzać co poseł wnosi do hotelu? Jest stołówka gdzie nie ma alko i jest restauracja/bar gdzie jest. Do baru nie chodzę. Jak ktoś przesadzi - rozliczyć. Alkomaty - Polska 2050 wniosła projekt w tym zakresie
— argumentował Ćwik.
Dlaczego nie wyobraża Pan sobie wprowadzenia na listę tras zapisu, np. Warszawa - Częstochowa, Częstochowa - Warszawa = 500 km oraz dostarczania faktur i paragonów? W jaki sposób to Pana ogranicza?
— ripostował publicysta.
Jeszcze niech pieczątki po miejscach pozbierają jak kiedyś na delegacjach - bo przecież jak ktoś zechce oszukać to i tak oszuka… Naprawdę uważa Pan, że jak używałem przez 2 lata swoje auta i przejechałem nimi w celach służbowych ok 80tys km to licząc koszty serwisu, utratę wartości, paliwo to ja zarobiłem na tych kilometrówkach? Przecież takich przebiegów nie robię autem za 10 tys.
— tłumaczył się Ćwik.
Czyli przedsiębiorcy i pracownicy rozliczający trasy przejazdów to dobrze, a posłowie rozliczający trasy przejazdów to źle?
— dopytywał na koniec tej wymiany publicysta, ale przynajmniej w momencie powstania tego tekstu nie doczekał się odpowiedzi.
Obietnice Polski 2050
Do wywodów Ćwika na platformie X odniósł się też m.in. dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. Przypomniał m.in. o obietnicach Polski 2050 dotyczących rozwoju kolei.
Występy posła Ćwika zachęciły mnie do sprawdzenia programu rozwoju kolei, jaki zaproponowała Polska 2050. Otóż, moi drodzy, gdy tylko Polska 2050 dojdzie do władzy, będzie jednolity bilet na wszystkie środki transportu publicznego za 150 zł miesięcznie. „Gdy mieszkańcy będą mogli w wygodny i tani sposób dostać do innych miejscowości koleją, zyska na tym nasze środowisko. Każdy przejazd pociągiem, to mniej aut na drogach i tym samym mniej smogu” - wskazała Polska 2050 w styczniu 2023 r. Jedną z obietnic wyborczych było też doprowadzenie kolei do WSZYSTKICH polskich miast powyżej 10 tys. mieszkańców (ale tu bądźmy uczciwi - to plan na wiele lat i nie da się tego zrobić od ręki)
— napisał na X Patryk Słowik.
I podtrzymujemy to stanowisko Panie redaktorze. I ja podtrzymuję stanowisko, że efektywne wykorzystanie czasu pełnienia mandatu poselskiego jest dla mnie ważne i dlatego korzystam z auta bo nie mam dogodnych połączeń kolejowych. Czas jest zasobem, którego mi brakuje I staram się go efektywnie wykorzystać
— odpowiedział Ćwik.
Panie Pośle, muszę przyznać, że robi Pan wiele, by poprawić swoją sytuację i by już niebawem miał Pan więcej czasu
— stwierdził Słowik.
tkwl/X
