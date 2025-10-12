Mateusz Wiktorowicz, tiktoker, któremu zdarza się zadawać politykom pytania w Sejmie, tym razem zapytał byłą minister do spraw równości, obecnie sekretarza stanu w KPRM Katarzynę Kotulę o to, kto jest autorem słów polskiego hymnu, czyli Mazurka Dąbrowskiego. Okazało się, że to pytanie przerosło wiceminister z rządu Donalda Tuska.
Kto napisał hymn Polski?
— zapytał Katarzynę Kotulę tiktoker Mateusz Wiktorowicz.
Jezu, teraz… W
— rzuciła w odpowiedzi zaskoczona polityk Lewicy.
Tak, na „W”. Józef
— podpowiedział tiktoker, ale to nie wystarczyło do tego, by Kotula udzieliła poprawnej odpowiedzi.
„Wiem, że Józef, bo mój tata ma na imię Józef”
Ja wiem, że Józef, bo mój tata ma na imię Józef i mój teść ma na imię Józef
— tłumaczyła się była minister ds. równości.
Chcę powiedzieć Wysocki, a w ogóle w głowie mam nazwisko dziennikarza, nie powiem go głośno, bo idę do niego na wywiad i on mi brzęczy po prostu, więc w głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki i tak idzie
— brnęła dalej Kotula.
Józef Wybicki
— tak tiktoker zdradził w końcu odpowiedź obecnej wiceminister w rządzie Tuska.
Myślałam o redaktorze Witwickim
— wypaliła z kolei polityk Lewicy, wspominając nazwisko redaktora naczelnego portalu Interia.pl oraz szefa pionu publicystyki Telewizji Polsat.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742993-kompromitacja-kotula-nie-wiedziala-kto-napisal-hymn-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.