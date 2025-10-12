„Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty” - stwierdził poseł KO Franciszek Sterczewski na antenie Polsat News, odnoszą się do śmierci sierż. Mateusza Sitka z rąk nielegalnego migranta. Do słów posła odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: „Skandaliczna wypowiedź Franciszka Sterczewskiego! Nie do przyjęcia i kłamliwa”.
Sierżant Mateusz Sitek z warszawskiej brygady pancernej był jednym z żołnierzy oddelegowanych do służby na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Wojsko Polskie w obliczu kryzysu migracyjnego wspiera policję i Straż Graniczną.
28 maja 2024 roku podczas służby na odcinku granicy w okolicy Dubicz Cerkiewnych w woj. podlaskim, Sitek został zaatakowany przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować postawioną na granicy zaporę. Gdy żołnierz używając tarczy ochronnej blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie. Niestety życia sierżanta nie udało się uratować.
Absurdalne słowa Sterczewskiego o śmierci sierż. Sitka
Należy przypomnieć, że jednym z najbardziej jaskrawych przykładów osób, które utrudniały pracę żołnierzom i pogranicznikom był poseł KO Franciszek Sterczewski. Do historii przeszła jego ucieczka przed służbami, gdyż chciał przedostać się do nielegalnych migrantów. Nagrywał również żołnierzy, mówił o skanowaniu twarzy w celu ich identyfikacji.
Podczas rozmowy w Polsat News poruszony został temat polskiej granicy oraz hasła „murem za polskim mundurem”.
Ten i poprzedni rząd woli piękne hasła i hashtagi typu „murem za polskim mundurem”, a prawda jest taka, że granica nie jest wystarczająco szczelna
— stwierdził Sterczewski.
Poseł postanowił podzielić się również swoimi przemyśleniami na temat tragicznej śmierci sierżanta Sitka…
Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty. Mury nie działają. Jedyny mur, który jest mało przepuszczalny to ten na granicy między Koreami
— powiedział.
Stanowcza reakcja BBN
Do sprawy odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Skandaliczna wypowiedź Franciszka Sterczewskiego! Nie do przyjęcia i kłamliwa
— podano w komunikacie na portalu X.
1) Przyczyną śmierci Ś.P. sierżanta Mateusza Sitka była napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby. Ten młody żołnierz zginął, strzegąc nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny, za co należy mu się wieczna pamięć i cześć.
2) Zapamiętane zostały zachowania pana Sterczewskiego z sierpnia 2021 r., kiedy to próbował przedrzeć się przez kordon Straży Granicznej z zamiarem wsparcia nielegalnych migrantów koczujących w pobliżu m. Usnarz Górny. To obozowisko było zapowiedzią oraz elementem operacji destabilizacji polskiej granicy, która trwa już 4 lata.
3) Wojsko Polskie realizuje zadania pomocy Straży Granicznej w trybie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z dnia 5 sierpnia 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej oraz Postanowienia z dnia 3 października 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej.
Postanowienia wydano zgodnie z obowiązującymi procedurami, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914) i wniosku Rady Ministrów, Twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem
— podkreślono we wpisie.
Sytuacja polskich żołnierzy na granicy z Białorusią jest absurdalna. Składali przysięgę na obronę ojczyzny i obywateli. Dostali narzędzia, żeby walczyć z każdym zagrożeniem, ale gdy chcą to robić, to są ścigani przez prokuraturę. Wielu niebezpiecznych sytuacji można by uniknąć, gdyby tylko żołnierz Wojska Polskiego mógł wypełniać swoje obowiązki bez strachu o odpowiedzialność karną…
