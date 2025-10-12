BBN reaguje na skandaliczne słowa Sterczewskiego! Utrudniał żołnierzom pilnowanie granicy. Teraz twierdzi, że sierż. Sitek zginął przez brak procedur

Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty” - stwierdził poseł KO Franciszek Sterczewski na antenie Polsat News, odnoszą się do śmierci sierż. Mateusza Sitka z rąk nielegalnego migranta. Do słów posła odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: „Skandaliczna wypowiedź Franciszka Sterczewskiego! Nie do przyjęcia i kłamliwa”.

Sierżant Mateusz Sitek z warszawskiej brygady pancernej był jednym z żołnierzy oddelegowanych do służby na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Wojsko Polskie w obliczu kryzysu migracyjnego wspiera policję i Straż Graniczną.

28 maja 2024 roku podczas służby na odcinku granicy w okolicy Dubicz Cerkiewnych w woj. podlaskim, Sitek został zaatakowany przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować postawioną na granicy zaporę. Gdy żołnierz używając tarczy ochronnej blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie. Niestety życia sierżanta nie udało się uratować.

Absurdalne słowa Sterczewskiego o śmierci sierż. Sitka

Należy przypomnieć, że jednym z najbardziej jaskrawych przykładów osób, które utrudniały pracę żołnierzom i pogranicznikom był poseł KO Franciszek Sterczewski. Do historii przeszła jego ucieczka przed służbami, gdyż chciał przedostać się do nielegalnych migrantów. Nagrywał również żołnierzy, mówił o skanowaniu twarzy w celu ich identyfikacji.

Podczas rozmowy w Polsat News poruszony został temat polskiej granicy oraz hasła „murem za polskim mundurem”.

Ten i poprzedni rząd woli piękne hasła i hashtagi typu „murem za polskim mundurem”, a prawda jest taka, że granica nie jest wystarczająco szczelna

— stwierdził Sterczewski.

Poseł postanowił podzielić się również swoimi przemyśleniami na temat tragicznej śmierci sierżanta Sitka…

Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty. Mury nie działają. Jedyny mur, który jest mało przepuszczalny to ten na granicy między Koreami

— powiedział.

Stanowcza reakcja BBN

Do sprawy odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Skandaliczna wypowiedź Franciszka Sterczewskiego! Nie do przyjęcia i kłamliwa

— podano w komunikacie na portalu X.

1) Przyczyną śmierci Ś.P. sierżanta Mateusza Sitka była napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby. Ten młody żołnierz zginął, strzegąc nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny, za co należy mu się wieczna pamięć i cześć.

2) Zapamiętane zostały zachowania pana Sterczewskiego z sierpnia 2021 r., kiedy to próbował przedrzeć się przez kordon Straży Granicznej z zamiarem wsparcia nielegalnych migrantów koczujących w pobliżu m. Usnarz Górny. To obozowisko było zapowiedzią oraz elementem operacji destabilizacji polskiej granicy, która trwa już 4 lata.

3) Wojsko Polskie realizuje zadania pomocy Straży Granicznej w trybie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z dnia 5 sierpnia 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej oraz Postanowienia z dnia 3 października 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej.

Postanowienia wydano zgodnie z obowiązującymi procedurami, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914) i wniosku Rady Ministrów, Twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem

— podkreślono we wpisie.

Sytuacja polskich żołnierzy na granicy z Białorusią jest absurdalna. Składali przysięgę na obronę ojczyzny i obywateli. Dostali narzędzia, żeby walczyć z każdym zagrożeniem, ale gdy chcą to robić, to są ścigani przez prokuraturę. Wielu niebezpiecznych sytuacji można by uniknąć, gdyby tylko żołnierz Wojska Polskiego mógł wypełniać swoje obowiązki bez strachu o odpowiedzialność karną…

